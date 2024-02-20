«Меня бьют очень сильно, мне режут пальцы»: как украинцы требуют интимные фото жён пленных россиян

RT нашёл ещё одну жертву украинских шантажистов, пытавших российского военнопленного Алексея Мотуза. От его жены в России они требовали интимные фото в обмен на жизнь её мужа. Гражданская жена другого военного, Романа Жернового, рассказала RT, что ей, по всей видимости, пришлось столкнуться с теми же людьми. От женщины также требовали интимные фото в обмен на прекращение пыток и передачу мужчины для обмена. Сейчас местонахождение Жернового неизвестно.

Жуткая история с шантажом жены российского военнослужащего Алексея Мотуза, взятого украинскими националистами в плен в зоне СВО, оказалась не единственной.

Ранее RT рассказывал, как неизвестные с украинских номеров требовали от жены военнопленного интимные фото в обмен на жизнь мужа. Супруга Мотуза Анастасия выполнять эти требования отказалась и в итоге получила фото супруга с простреленной головой. Члены семьи Алексея до сих пор отказываются верить, что мужчину убили. Они надеются, что снимки, которые им прислали, — фейк.

Жительница Белгородской области Наталья рассказала RT, что её молодой человек, 39-летний Роман Жерновой, уехал на передовую 17 декабря. 1 февраля он предупредил любимую, что не будет на связи несколько дней — его подразделение уходило на задание. 5 февраля женщине поступил звонок с украинского номера. Это был Роман. По словам Натальи, она сразу поняла, что он попал в плен.

«Я спросила, где именно он находится в плену. Роман сказал, что не знает, — вспоминает Наталья. — Мы с ним поговорили, они (украинцы. — RT) положили вместо него трубку и начали написывать мне в мессенджере. Присылали его фотографии, где он сидит с завязанными глазами и со связанными руками... Они требовали прислать обнажённые фото — тогда они якобы передадут Романа для обмена».

© Из личного архива

В сообщениях Наталье рассказывали, что, пока она мешкает, мужчину пытают электрическим током: «Ты обрекаешь его на страдания. Он получает разряды тока из-за того, что ты не скинула (фото. — RT) до сих пор».

Мучители российского военнослужащего также присылали его возлюбленной жуткие фото: связанного Романа с разбитым лицом, затем снимок изуродованной руки с отрезанными пальцами. Как и в случае с Алексеем Мотузом. Более того, судя по фото, которые присылали изверги, Мотуза и Жернового, вероятно, удерживали и пытали в одном и том же помещении.

Наталья пыталась уговорить украинских собеседников не трогать её возлюбленного. Женщина также сообщила о происходящем в полицию и родителям Романа. Выполнять требования шантажистов и высылать им фотографии она отказалась.

«В полиции сказали с ними на связь не выходить. Сначала было много голосовых, которые оставлял Роман, — его заставляли это делать украинцы, которые его удерживали. На одном из сообщений даже слышно, как они ему диктуют, как говорить со мной. Это продолжалось целый день 5 февраля. Потом голосовые от него прекратились», — рассказывает собеседница RT.

Голосовые сообщения от Романа, которые пришлось прослушать его возлюбленной, ужасают. На них мужчина говорит Наталье, что его сильно избивают, и просит её поговорить со своими мучителями по телефону и выполнить их требования, иначе его убьют.

«Наташ, меня бьют очень сильно, мне режут пальцы. Наташ, сделай то, что они просят, иначе меня просто забьют», — говорит Роман в одном из голосовых сообщений.

Местонахождение не установлено

С вечера 5 февраля о Романе больше не появлялось никаких известий. Его местонахождение до сих пор не установлено. Ни семья военного, ни его девушка Наталья не знают, жив ли мужчина. Сейчас расследованием ситуации вокруг военнослужащего Романа Жернового занимается белгородское УМВД.

«Я в первый же день написала заявление в полицию. Ещё мы с мамой и другими родственниками Романа ездили в администрацию Белгорода и ходили в администрацию своего посёлка Северный. Написали письма уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и в Министерство обороны», — перечислила Наталья.

Как удалось выяснить RT, украинский номер, с которого Наталье поступали звонки, может принадлежать некоему 26-летнему военнослужащему ВСУ Владиславу Бохончику.

В свою очередь, один из номеров, с которых звонили матери и жене Алексея Мотуза, мог принадлежать уроженцу Сумской области Виталию Яровенко. Сейчас эти номера недоступны для связи.

По словам девушки Романа Жернового Натальи, на СВО мужчина попал в рамках частичной мобилизации, его призвали на службу 20 октября 2022 года. Судя по документам из войсковой части Романа, оказавшимся в распоряжении RT, Жерновой отправился на передовую в должности водителя.

В феврале 2023 года Роман получил ранение во время выполнения задания — у него диагностировали серьёзный перелом шейки плеча. В связи с этим военнослужащего отправили на лечение, которое он проходил до декабря 2023 года, когда его снова призвали на службу.