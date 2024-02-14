«Или наши условия, или в расход»: украинцы требовали интимные фото жены пленного из РФ в обмен на жизнь мужа

В начале февраля в сети появилась информация, что на Украине убит пленный российский боец, выходец из Томска Алексей Мотуз с позывным Молот. Державшие его в плену украинцы унижали и шантажировали семью Алексея в мессенджерах, а затем отправили жене и матери Мотуза якобы его фото с простреленной головой. Его родные всё ещё надеются, что снимок фейковый, а Алексей жив. RT поговорил с матерью мужчины и его бывшей супругой — они рассказали подробности этой жуткой истории.

44-летнего уроженца Томска Алексея Мотуза с позывным Молот, участвовавшего в СВО, взяли в плен, предположительно, в начале января. В ночь на 9 января его супруге Анастасии стали поступать звонки и сообщения с украинских номеров — изверги рассказывали и показывали женщине, как жестоко пытают её любимого, и требовали прислать им её интимные фото взамен на прекращение пыток и передачу бойца для обмена.

Анастасии присылали жуткие фото: якобы изувеченную руку Алексея — на снимке кисть с отрубленными пальцами, фотографию самого Алексея с простреленной ногой. Угрожали, что если женщина не выполнит их условия, они снимут жгут, и её муж быстро истечёт кровью.

Вот некоторые скриншоты переписки с Анастасией:

© Из личного архива

В ужасе супруга военного среди ночи написала свекрови. Выполнять требования шантажистов она отказалась. Мать Алексея, Татьяна Александровна, решила сама связаться с мучителями своего сына.

Ей повторили условия: невестка должна прислать обнажённые фото, и тогда её сына якобы отпустят, нет — убьют.

Татьяна Александровна Мотуз, мать Алексея

RT

Женщина не знала что делать: была ночь, откупиться от мучителей — не было денег. Тогда она вызвала полицию и написала заявление. Было заведено дело о мошенничестве.

«Я сама была готова на это пойти»

Бывшая жена Алексея, Любовь Мотуз, воспитывающая трёх его дочерей, рассказала RT, что в ночь, когда Анастасии стали поступать сообщения с украинских номеров, Татьяна Александровна позвонила ей и рассказала о происходящем.

«На тот момент — да и сейчас — у меня была только одна мысль: если есть хоть маленький шанс, что его это спасёт, то я сама готова на это пойти. Да, Лёша — герой, что не посрамил честь своей женщины, и да, Настя не позволила этим украинцам поиздеваться над Лёшей. Но у нас с ним дети, и мне было всё равно на мою честь, просто подумала: вдруг поможет, но правоохранители попросили этого не делать», — говорит Любовь.

Любовь Мотуз, бывшая супруга Алексея

RT

К утру 9 января нынешней супруге Мотуза, Анастасии, пришло голосовое сообщение от Алексея: «Насть, я люблю тебя, не переживай, спи давай». Следующая запись была короткой: звук выстрела. Затем женщине и её свекрови прислали фото бойца в снегу с простреленной головой. Татьяна Александровна подтвердила RT, что на снимке точно был её сын.

«На фото, где он лежит в крови, его все опознали. Отец слепой, и тот опознал. Я думаю, может, его вырубили, может, наляпали (грим. — RT)... Но кто на фронте будет ляпать... Я начала думать, что это инсценировка, когда мне в полиции сказали, что фотографии, возможно, фейковые. Я до сих пор надеюсь, что всё это фейк», — говорит Татьяна Александровна.

Любовь Мотуз тоже отказывается верить, что бывшего супруга убили. Она надеется, что мужчина жив и, может быть, находится где-то на территории Украины в «неофициальном плену».

В беседе с RT Любовь подчеркнула, что Алексей — прекрасный отец и после десяти лет брака и развода они с ним сумели сохранить хорошие дружеские отношения. Детям Любовь пока ничего не рассказывает.

«Когда увидела фото, не хотела в это верить. Детям сказала, что нам писали мошенники, что папу пока найти не могут. Дети постоянно спрашивают, где папа», — говорит женщина.

Она добавила, что написала обращения по поводу произошедшего во все возможные инстанции, в том числе уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в администрацию президента РФ. С делом сейчас разбираются военные следственные органы.

«Мама, может, я героем стану»

В свою очередь, Татьяна Александровна рассказала RT, что её сын решил отправиться на спецоперацию добровольцем прошлой весной. Родственникам Алексей ничего не сказал, а потом просто поставил перед фактом: «Еду на фронт». Мать сильно испугалась, пыталась отговорить сына, но безуспешно.

«Я надеялась, что он медкомиссию не пройдёт. Потому что ему 44 года, трое детей. И у него ещё с ногой была проблема, он в молодости с мотоцикла упал. У него в ноге 16 титановых болтов. Но медкомиссию он быстро прошёл. И вот в августе 2023-го мы его проводили в учебную часть, — вспоминает собеседница RT. — Он говорил: «Мама, может, я героем стану, я иду Родину защищать». До этого он не служил в армии. Непригоден был, хотя мечтал по молодости».

Пока Алексей Мотуз был на передовой, он поддерживал связь с родными: писал и звонил им по возможности. По прибытии в Луганск ему сперва предложили должность повара, но мужчина отказался. В итоге пошёл в разведчики. В октябре весь его взвод перевели в штурмовики. Про боевые действия он родным не рассказывал, на все вопросы просто отвечал: «Всё нормально», — вспоминает его мать.

«В последний раз по видео мы общались 22 или 23 декабря, когда они пришли со штурма. Он говорил: «Мама, я похудел очень сильно. Ну, мам, я тебе ничего не могу рассказать. Но я стараюсь воевать». Он был разведчик-пулемётчик», — продолжает Татьяна Александровна.

Женщина добавила, что в последний раз сын звонил ей 5 января. Впоследствии его сослуживец Александр рассказал ей по телефону, что вечером того же дня Алексей ушёл на штурм, и его, предположительно, взяли в плен в ночь с 8 на 9 января. Командование пока не предоставляло семье информацию о гибели Алексея Мотуза.

RT попытался прозвониться по тем номерам, с которых звонили матери и жене Алексея. Но они были недоступны для связи.