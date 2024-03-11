С 28 апреля по 1 мая: россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Следующие продолжительные выходные в России пройдут с 28 апреля по 1 мая. В соответствии с утверждённым ранее постановлением правительства о праздничных и выходных датах в 2024 году, нерабочие дни были перенесены с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, а также с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля. Кроме того, на День Победы также придётся ещё четыре выходных дня, которые продлятся с 9 по 12 мая.

Следующие продолжительные выходные ждут россиян в период с 28 апреля по 1 мая, напомнили в агентстве РИА Новости.

Как говорилось в постановлении правительства об утверждении праздничных и выходных дней в 2024 году, нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая.

В документе также отмечалось, что нерабочие дни были перенесены с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, а также с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля.

Выходные, которые приходятся на День Победы, продлятся с 9 по 12 мая.

Кроме того, во второй половине 2024 году россияне будут отдыхать на День России, отмечаемый 12 июня. Выходные также запланированы на День народного единства (с 3 по 4 ноября), а также перед новогодними праздниками (с 29 по 31 декабря).

Госдума и длинные праздники в мае

Отметим, что в Госдуме ранее обсуждалась инициатива утвердить в стране длинные выходные на период с 1 по 9 мая, однако комитет нижней палаты парламента по труду порекомендовал отклонить документ.

Также на russian.rt.com Комитет Госдумы не поддержал законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Авторы инициативы из фракции «Новые люди» предлагали сократить новогодние каникулы на четыре дня, чтобы впоследствии перенести эти выходные на май.

Комментируя эту идею, в комитете отметили, что авторы законопроекта не учли практику детских зимних каникул, в которые родители проводят время с детьми. Кроме того, отмечалось, что законопроект получил ряд других отрицательных заключений, в том числе от профсоюзов.

Между тем в мае 2023 года Фонд общественного мнения опубликовал результаты опроса россиян об их отношении к переносу выходных дней с новогодних праздников на майские.

Более половины респондентов отнеслись к этой идее положительно (55%), упомянув перспективу людей поехать на дачу и поработать в садах и огородах, а также возможность отдыха на природе. Кроме того, часть ответивших на идею положительно отметили, что «новогодних праздников слишком много».

Среди тех, кто отрицательно оценил идею переноса праздников, своё решение объяснили привычкой и целесообразностью выходных зимой, поскольку «в это время года людям нужен отдых».

Направления отдыха весной

Ранее RT опубликовал материал о предпочтениях россиян в выборе направлений для отдыха весной 2024 года. В статье говорилось, что примерно 80% забронированных на период с марта по май авиабилетов приходится на долю внутренних направлений.

Также по теме Туристическая оттепель: какие направления для отдыха выбирают россияне весной Порядка 80% опрошенных российских путешественников собираются провести весенние отпуска в поездках по стране, рассказали RT...

Так, чаще всего в весенний сезон туристы намеревались посещать Москву (12,8% от общего числа запланированных перелётов), Сочи (10,7%), Санкт-Петербург (8,3%), Минеральные Воды (6,8%) и Калининград (5,6%). Помимо этого, многие авиапутешественники выбирают для отдыха Екатеринбург, Казань, Красноярск и Махачкалу.

Кроме того, по числу отельных бронирований в список наиболее востребованных направлений также входят Нижний Новгород, Эстосадок, Кисловодск, Иркутск и Зеленоградск.

Обсуждение относительно статуса 31 декабря

Министр труда РФ Антон Котяков в конце февраля в беседе с журналистами высказался о перспективе сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днём.

Он отметил, что для этого шага необходимо принять соответствующие нормативные документы.

«У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни. Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать», — приводит его слова РИА Новости.