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Депутат Толмачёв высказался о плюсах майских и новогодних выходных

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Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что у майских и новогодних выходных есть свои плюсы и минусы.
Депутат Толмачёв высказался о плюсах майских и новогодних выходных
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«У нас страна преимущественно северная, хорошо развиты многие виды и зимних видов спорта, и активности на свежем воздухе. Поэтому не соглашусь, что зимой люди «просиживают» каникулы дома. Это совершенно не так. Многие отправляются в семейные лыжные походы, зимние прогулки, идут гулять в снежные городки — все вместе, всеми поколениями семьи», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, у майских выходных свои преимущества — можно отправиться на дачу или на пикник.

«Плюсы мая, конечно, тоже очевидны. Тепло, солнечно, люди занимаются дачными делами, едут на шашлыки. Однако важно помнить, что май — горячая пора для многих важнейших сфер в нашей стране, в отличие от января», — сказал Толмачёв.

Он пояснил, что в мае завершается учебный год, проводятся сельскохозяйственные работы, которые нельзя отложить или перенести.

Ранее экономист, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка в беседе с URA.RU рассказал, что август — самый выгодный месяц для летнего отдыха, ведь именно в августе можно получить больше отпускных выплат.

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