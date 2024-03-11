Россиянам напомнили дату следующих длинных выходных
Согласно утверждённому правительством России графику праздничных и выходных дней следующие длинные выходные в стране ожидаются с 28 апреля по 1 мая.
- Gettyimages.ru
Четыре выходных ждут россиян в честь праздника Весны и Труда.
Затем длинные выходные ожидаются с 9 по 12 мая — в честь Дня Победы.
В августе 2023 года российский кабмин утвердил график выходных 2024 года.
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