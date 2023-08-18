Узнать больше

Кабмин утвердил график выходных 2024 года

Короткая ссылка
Российское правительство утвердило график выходных 2024 года.
Кабмин утвердил график выходных 2024 года
  • РИА Новости

Соответствующий календарь был опубликован в Telegram российского кабмина.

Отмечается, что ближайшие новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января, майские — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

В июле комитет Государственной думы по труду не поддержал законопроект, предложенный фракцией «Новые люди», о длинных выходных днях с 1 по 9 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить