Кабмин утвердил график выходных 2024 года

Российское правительство утвердило график выходных 2024 года.

Соответствующий календарь был опубликован в Telegram российского кабмина.

Отмечается, что ближайшие новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января, майские — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

В июле комитет Государственной думы по труду не поддержал законопроект, предложенный фракцией «Новые люди», о длинных выходных днях с 1 по 9 мая.