Котяков: правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днём
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Как сказал министр, в последние годы этот вопрос не требовал обсуждения, поскольку 31 декабря выпадало на выходные дни.
«Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать», — сказал Котяков.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске для работающих граждан по случаю рождения внуков.