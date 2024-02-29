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Котяков: правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днём

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Министр труда России Антон Котяков рассказал, что российское правительство намерено рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днём.
Котяков: правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днём
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Как сказал министр, в последние годы этот вопрос не требовал обсуждения, поскольку 31 декабря выпадало на выходные дни.

«Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать», — сказал Котяков.

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