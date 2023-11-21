В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск по случаю рождения внуков

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске для работающих граждан по случаю рождения внуков. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что, в соответствии с законодательством, в определённых случаях работодатели обязаны по письменному заявлению предоставлять работнику отпуск до пяти календарных дней. Среди прочего к таким случаям относится и рождение ребёнка.

Необходимость этого права обусловлена значимостью данного события в жизни человека, а также тем, что в первые дни после рождения ребёнка родителям нужно время для адаптации к новым условиям. Вместе с тем в этот период для семьи также становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких, подчеркнула Лантратова.

В России, как она отметила, традиционно старшие родственники помогают молодым членам семьи, в том числе в деле воспитания детей.

Например, по её словам, согласно результатам исследования Уральского федерального университета, около 20% бабушек и дедушек занимаются со своими внуками крайне часто — ежедневно или же во все рабочие дни своих детей; ещё 20% уделяют время своим внукам в выходные; 32% участвуют в жизни внуков реже одного раза в неделю.

«С учётом изложенного прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность введения для работников права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней в случаях рождения у них внуков (внучек) и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Законодатель добавила, что данное нововведение будет способствовать укреплению отношений внутри семьи, поскольку даст возможность работающим бабушкам и дедушкам участвовать в таком значимом событии для семьи, как рождение ребёнка, оказать помощь в первичной организации быта семьи с новорождённым.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты на маткапитал за первые девять месяцев этого года получили уже более 373 тыс. семей.