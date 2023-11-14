Голикова: более 373 тысяч семей получили сертификаты на маткапитал в этом году

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев этого года получили уже более 373 тыс. семей.

Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала по итогам заседания о ходе реализации национального проекта «Демография».

По её словам, в рамках реализации нацпроекта был введён в эксплуатацию 1641 детский сад, что позволило создать более 238 тыс. мест.

«Из них в текущем году — 28 детских садов на 5316 мест. Сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев этого года получили более 373 тыс. семей», — приводятся слова вице-премьера.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов в беседе с RT прокомментировал призыв разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.