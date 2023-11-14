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Голикова: более 373 тысяч семей получили сертификаты на маткапитал в этом году

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев этого года получили уже более 373 тыс. семей.
Голикова: более 373 тысяч семей получили сертификаты на маткапитал в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © combo1982

Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала по итогам заседания о ходе реализации национального проекта «Демография».

По её словам, в рамках реализации нацпроекта был введён в эксплуатацию 1641 детский сад, что позволило создать более 238 тыс. мест.

«Из них в текущем году — 28 детских садов на 5316 мест. Сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев этого года получили более 373 тыс. семей», — приводятся слова вице-премьера.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов в беседе с RT прокомментировал призыв разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.

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