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Депутат ГД Нилов: надо дать максимальную свободу в использовании маткапитала

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов в беседе с RT прокомментировал призыв разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.
Депутат ГД Нилов: надо дать максимальную свободу в использовании маткапитала
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Депутат отметил, что необходимо поддержать данную инициативу.

«Необходимо предоставить им (семьям. — RT) максимальную свободу в использовании материнского капитала. Наказывайте тех, кто будет (маткапитал. — RT) использовать не в интересах семьи и детей, но не ограничивайте возможности применения всех остальных. Тем более что семью родителям прежде всего нужно кормить. Если они говорят дайте нам (потратить средства. — RT), чтобы у нас была своя еда, качественная, да ещё и с использованием трудовоспитания на нашем участке, в нашем саду. Я за», — сказал Нилов.

Он выразил уверенность в том, что многодетную семью «можно и должно поддерживать», предоставляя, к примеру, земельные участки.

«У нас многодетные семьи годами стоят в очереди за участком земли, чтобы построить там дачу или дом. Чтобы была возможность труда и отдыха и жизни не в стеснённых «человейниках», — добавил парламентарий.

Он также предложил разрешить использование маткапитала для приобретения семейного автомобиля.

«Независимо от того, где живёт семья. Для того чтобы детей в многодетной семье, обеспеченных жильём и имеющих все необходимые условия для развития, привезти в школу, забрать из школы, кружка или секции. А если это село, то это может быть в ближайшем населённом пункте. Нужен автомобиль именно для детей. Пусть это будет отечественный автомобиль, недорогой», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность тратить средства маткапитала на закупку живой домашней птицы и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации с целью развития фермерских хозяйств.

Подробнее — в материале RT.

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