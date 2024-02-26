«Отдельные из них оправдывали ведение террористической деятельности»: силовики задержали 49 исламистов в 22 регионах РФ

ФСБ, Росфинмониторинг и Следственный комитет России ликвидировали международный канал ресурсного обеспечения международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. В ходе оперативных действий были задержаны 49 пособников террористов в 22 регионах РФ. По данным ФСБ, ряд задержанных распространял через интернет в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывал ведение террористической деятельности. Возбуждены уголовные дела.

В 22 регионах России задержаны почти 50 исламистов, перечислявших денежные средства боевикам в Сирии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, силовики во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом РФ ликвидировали международный канал ресурсного обеспечения международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, координация которого осуществлялась эмиссарами МТО, находящимися в САР.

«В результате проведённых мероприятий на территории 22 российских регионов задержаны 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков. Кроме того, отдельные из них с использованием интернет-ресурсов распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следственные органы возбудили уголовные дела.

На прошлой неделе в Самарской области была пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»**, члены которой переводили денежные средства на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации САР. В отношении их было возбуждено уголовное дело о «содействии террористической деятельности».

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В начале февраля в Москве и Красноярске силовики разгромили ячейку исламистов «Катиба Таухид валь-Джихад», задержав четырёх человек. Пособники террористов вербовали и переправляли боевиков в Сирию, призывали к терактам.

В конце декабря в Екатеринбурге задержали четырёх иностранных граждан, причастных к финансированию членов «Катиба Таухид валь-Джихад». При этом в ходе обыска по месту жительства у них обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама. В ФСБ также отметили, что близкий родственник одного из задержанных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным российскими силовиками весной 2002 года.

Противодействие терроризму

21 февраля сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля возле одного из административных зданий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена».

20 февраля в Екатеринбурге была задержана 33-летняя жительница Лос-Анджелеса с двойным гражданством (России и США). Девушка причастна к оказанию финансовой помощи ВСУ. С февраля 2022 года она собирала деньги на предметы тактической медицины, экипировки, средства поражения и боеприпасы для украинских военных. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

19 февраля в Запорожской области силовики предотвратили теракт в отношении одного из местных политических деятелей. Была вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ. Он оказал вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован.

13 февраля силовики предотвратили подрыв газораспределительной станции в Ленинградской области. Был задержан исполнитель преступления, которым оказался гражданин Украины, действовавший по заданию СБУ. У него изъяли пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, которые он пытался заложить на трубопроводном узле.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.