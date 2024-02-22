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Медведев: граждане должны сообщать в спецслужбы о террористах и диверсантах

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что атмосфера доносительства в России не нужна, но реагировать на провокации в существующих обстоятельствах должен каждый гражданин.
Медведев: граждане должны сообщать в спецслужбы о террористах и диверсантах
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

Он согласился, что поддерживать дух доносительства с стране не стоит. При этом Медведев подчеркнул, что быть внимательными и реагировать на происходящее необходимо.

«Иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы. И я считаю, что об этом сообщать в специальные службы, правоохранительные органы должен любой гражданин», — заключил он.

20 февраля в Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство России и США, по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ. ФСБ показала видео задержания.

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