ФСБ выявила в Самарской области финансировавших террористов в Сирии
- РИА Новости
«На территории Самарской области пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации», — отмечается в заявлении.
В ФСБ добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные, разделяя идеологию МТО и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе переводили деньги боевикам, находящимся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).
В конце декабря силовики задержали в Екатеринбурге четырёх иностранцев, причастных к финансированию террористической организации.