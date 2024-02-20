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ФСБ выявила в Самарской области финансировавших террористов в Сирии

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы выявили в Самарской области ячейку международной террористической организации, финансировавшую террористов в Сирии.
ФСБ выявила в Самарской области финансировавших террористов в Сирии
  • РИА Новости

«На территории Самарской области пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации», — отмечается в заявлении.

В ФСБ добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные, разделяя идеологию МТО и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе переводили деньги боевикам, находящимся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

В конце декабря силовики задержали в Екатеринбурге четырёх иностранцев, причастных к финансированию террористической организации.

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