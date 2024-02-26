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ФСБ: в 22 регионах России задержали 49 лиц, собиравших средства боевикам в Сирии

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ФСБ России задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, собиравших средства для боевиков в Сирии.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«На территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков», — говорится в сообщении.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы выявили в Самарской области ячейку международной террористической организации, финансировавшую террористов в Сирии.

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