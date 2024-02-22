Наркотические пути: более 3 т кокаина задержали в России с начала 2024 года

За последние полтора года количество изымаемого правоохранителями в России кокаина резко увеличилось. Так, в 2023-м сотрудники полиции и таможни изъяли почти в восемь раз больше наркотика по сравнению с 2022 годом. При этом в российском даркнете стали появляться объявления о продаже порошка от имени наркокартелей из Латинской Америки.

В середине января в русскоязычном даркнете появилось объявление от имени одного из крупнейших мексиканских картелей CJNG. Неизвестный предлагал кокаин партиями от 50 кг. К объявлению прилагалось фото брикетов с порошком, которые якобы хранятся где-то на складе в Москве.

Пользователи тут же вспомнили, что в конце 2022 года по соцсетям гулял ролик, на котором неизвестный в белых перчатках показывал на фоне Спасской башни столичного Кремля золотую накладку для рукоятки револьвера с аббревиатурой RR (инициалы одного из лидеров наркокартеля). Подпись под видео гласила: «Мы уже в Европе».

Однако спустя сутки объявление о продаже наркотиков от имени CJNG исчезло с форума. Экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих считает, что предложение было фейковым.

Ввозят в бананах, рыбе и кофе

Отметим, что количество изъятого в России кокаина за последние 15 месяцев резко возросло. Об этом свидетельствует официальная статистика.

Так, в прошлом году сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли из незаконного оборота 410 кг кокаина. В 2022-м эта цифра была в 4,6 раза меньше — 88,3 кг, а в 2021 году на границах РФ и в рамках оперативно-разыскных мероприятий было изъято чуть больше 41 кг порошка.

В МВД также отмечают рост этих показателей. Так, если в 2022 году полицейские изъяли из незаконного оборота 231,2 кг кокаина, то в 2023-м — 2,1 т.

При этом только с начала года российские правоохранители задержали в России несколько крупных партий кокаина общим весом почти 3 т.

«Таможенными органами изъято более 2,2 т кокаина, что составляет более 4 млн разовых доз и на чёрном рынке оценивается в сумму более чем 26 млрд рублей», — рассказали RT в пресс-службе федерального ведомства.

Самая крупная партия кокаина была обнаружена в Большом порту Санкт-Петербурга в конце января. Во время проверки и сканирования груза среди мешков с кофе, которые были доставлены из Бельгии, обнаружили спрессованные брикеты с запрещённым порошком. По данным правоохранителей, изъятый кокаин весил 1,2 т. На чёрном рынке его могли продать за 13 млрд рублей.

Брикеты с кокаином, найденные в порту Санкт-Петербурга.

© ФТС

11 января сообщалось, что в том же порту обнаружили 1,1 т порошка: партию, привезённую из Никарагуа, пытались спрятать в верхней части контейнера для морских перевозок.

«Сейчас наиболее распространённая схема поставок кокаина из Латинской Америки в Россию — использование контейнеров с легальным грузом для морских перевозок. Наркотики могут прятать в мороженой рыбе, морепродуктах, кофе, фруктах, консервах, изделиях из дерева и металла. К слову, во всём мире растут объёмы незаконного оборота наркотиков при помощи контейнерных перевозок по морским маршрутам. Ведь морскими путями в контейнерах транспортируют около 90% грузов в мире», — пояснили RT в пресс-службе МВД России.

В свою очередь, в ФТС отмечают, что большая часть изъятых на российской таможне партий предназначалась для европейского наркорынка.

Задержать с поличным

Периодически о пресечении попыток использования России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков международными группировками отчитывается и ФСБ России.

Так, в апреле 2023 года в Подмосковье сотрудники спецслужбы обнаружили склад, на котором хранилось 699 кг кокаина. Правоохранители задержали с поличным двух граждан Колумбии и гражданина страны ЕС.

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина и её дальнейшей отправке в государства Европейского союза. Часть наркотиков иностранные граждане планировали сбыть в России», — сообщало ведомство.

В отношении иностранцев расследуется дело о незаконном сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ).

В минувшем декабре спецслужбы задержали 24-летнего Кирилла К. и 21-летнюю Аннику С. на арендованной машине, которая была набита коробками и сумками с 673 кг кокаина.

Молодые люди собирались выехать на машине в Европу. Во время задержания девушка заявила, что не знала о содержимом багажника, а её спутник сказал, что им «предложили заработать и перевезти коробки какие-то».

Задержанным предъявили обвинения в покушении на контрабанду наркотиков в особо крупном размере (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Оба находятся под арестом.

В декабре 2023 года ФСБ задержала двух молодых людей, которые на машине перевозили больше 600 кг кокаина.

Отец Кирилла заявил, что был в шоке от того, в чём обвинили сына. Знакомые молодого человека в беседе с RT предположили, что парень мог согласиться на контрабанду, потому что его любимая девушка «всегда требовала от него хорошо зарабатывать».

Отец Анники в разговоре с RT рассказал, что девушку якобы подставила её подруга, которая проживает в Латинской Америке. «Она попросила её перевезти документы. Дочь сказала, что ей даже права сделали для этого. Так что по глупости всё это случилось», — сказал собеседник.

Как отмечает Сергей Пелих, правоохранителям важно не только остановить партию наркотика, но и задержать причастных к перевозкам и организации логистики.

«Крупные партии наркотиков не всегда выявляют на таможенном контроле. Например, в прошлом году через южную границу ввезли больше 500 кг кокаина, этот «вес» задержали уже в глубине страны благодаря оперативно-разыскной работе», — пояснил он.

Новые центры транзита

Согласно отчёту Управления ООН по наркотикам и преступности, производство кокаина в Латинской Америке, откуда наркотик продают по всему миру, достигло рекордных показателей в последние годы. Так, в 2020—2021 годах объёмы выращивания коки увеличились на 35%, сообщили в УНП ООН весной 2023-го.

Поскольку наркокартели Латинской Америки активно нарастили объёмы производства кокаина, они начинают искать новые маршруты поставок в европейские и другие страны, отмечают в УНП ООН. Так Африка и Юго-Восточная Европа становятся новыми центрами незаконного оборота товаров, следующих в Западную Европу.

В свою очередь, Сергей Пелих не исключает, что в логистической цепочке латиноамериканских наркокартелей Россия является не транзитным, а конечным пунктом.

«Ввозить кокаин из Латинской Америки через Турцию, Грузию, Армению и Россию в Европу — это совершенно невыгодный путь. Наркотические пути в Европу уже давно налажены. Например, так называемый северный маршрут поставок опиатов (из Афганистана через Среднюю Азию, Россию и далее в Европу) используется в десятки раз реже, чем «балканский маршрут» (через Турцию, балканские страны и далее в Европу)», — рассказывает Пелих.

По словам собеседника RT, наркокартели заинтересованы в российском рынке, а в последние годы им удалось начать работать напрямую с российскими крупными нелегальными магазинами, без европейских посредников и «лишней перевалки где-нибудь в Испании или Нидерландах». Этим в том числе объясняется и увеличившийся поток кокаина в Россию.

В духе фильмов Гая Ричи

Источник RT в правоохранительных органах говорит, что попытки южноамериканских наркокартелей наладить сбыт кокаина в России не прекращаются с 1990-х годов. «Сотрудники периодически задерживают курьеров с партиями с Южной Америки, предназначенными для сбыта в России», — говорит он.

Так, в начале февраля этого года таможенники в аэропорту Внуково задержали двух россиянок, прилетевших из Венесуэлы с крупной партией кокаина. У 56-летней Ольги и 57-летней Антонины изъяли бутылку с коричневой жидкостью. По результатам экспертизы в пересчёте на сухое вещество в жидкости было около 1 кг кокаина.

На следующий день сотрудники МВД провели операцию по задержанию предполагаемого организатора канала поставок: они передали 35-летнему мужчине муляж бутылки и задержали с поличным.

По данным российских правоохранителей, чаще всего наркокартели пытаются ввезти кокаин в контейнерах для морских перевозок под видом продуктов питания.

© ФСБ

Иногда, по словам силовика, представители наркогруппировок действуют в духе героев фильмов Гая Ричи. Офицер вспоминает историю задержания в Москве членов эквадорского наркокартеля, о которой рассказывал RT.

В 2016 году одна из южноамериканских «наркосемей» через осевшего в Эквадоре ранее судимого россиянина договорилась о поставках в Москву кокаина. Первую партию весом в 2 кг повезли в себе два брата — Себастьян и Диего Кайседо. Они даже благополучно прошли таможню и погранконтроль. Однако на выходе из Шереметьева у Себастьяна в желудке лопнула капсула. Он скончался от передозировки. Диего удалось сбежать.

Не зная языка и не имея денег, с кучей наркотиков, он сумел неделю побомжевать в столичных парках, пока его не нашли россияне, для которых он вёз товар. Но узнав, что половина кокаина сгинула вместе с братом, московские наркодельцы отказались отдать ему деньги и взяли мужчину в заложники.

Спустя несколько месяцев на выручку неудачливому курьеру в Москву отправились ещё два члена наркокартеля. Они должны были привезти ещё одну партию наркотиков, а также получить деньги за предыдущую партию и забрать Диего. Но в итоге их задержали вместе с российскими партнёрами.

Впрочем, собеседник RT в правоохранительных органах считает, что большинство попыток проникновения наркокартелей в страну успешно пресекаются. «У нас и без кокаина своей синтетической дряни полно», — говорит он.

Что касается упомянутого объявления в даркнете о продаже наркотиков от имени CJNG, по мнению правоохранителя, это, скорее всего, была афера: кто-то пытался развести российских наркодельцов и получить предоплату за несуществующий товар. Такие истории в криминальном мире не редкость, резюмировал собеседник RT.