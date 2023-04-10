Часть наркотиков преступники планировали сбыть в России: ФСБ сообщила о задержании членов наркокартеля с 699 кг кокаина

В Подмосковье задержаны граждане Колумбии и одного из европейских государств с оптовой партией кокаина в размере 699 кг. Об этом сообщили в ФСБ России. По данным ведомства, задача задержанных заключалась в получении крупного груза наркотиков в Москве, чтобы потом отправить его в страны Европы. Часть груза планировалось реализовать на территории России.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла попытку международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

В частности, органы безопасности зафиксировали попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. Оперативники установили личности трёх иностранцев — граждан Колумбии и одного из государств Европейского союза.

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина и её дальнейшей отправке в государства Европейского союза. Часть наркотиков иностранные граждане планировали сбыть в России», — заявили в ведомстве.

Как отметили в спецслужбе, преступники арендовали на подставное лицо складское помещение в Московской области, где впоследствии переупаковывали запрещённый товар, чтобы затруднить его обнаружение на пунктах пропуска через границу.

ФСБ сообщила о задержании членов наркокартеля с 699 кг кокаина

По данным ФСБ, при задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 кг кокаина.

«По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском чёрном рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6 млрд рублей», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Все трое задержанных наркодилеров заключены под стражу. По оценкам ФСБ, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Как отметили в ведомстве, несмотря на попытки ряда западных государств дестабилизировать международную систему контроля за оборотом наркотиков, политика России в этой сфере направлена на полное устранение угроз безопасности, вызванных незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

Так, в конце марта 2023 года пресс-служба МВД России сообщила о пресечении попытки международной группировки распространить крупную партию наркотиков.

Как заявили в МВД, был перекрыт канал поставки в Россию из стран Латинской Америки кокаина в особо крупном размере.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей. Сотрудники полиции установили, что в перевозившем фрукты грузовом автомобиле злоумышленники оборудовали тайники с наркотиками.

В результате у задержанных изъяли более 200 кг кокаина, стоимость которого по ценам чёрного рынка превышает 800 млн рублей.

Кроме того, в начале того же месяца в МВД РФ заявили об изъятии в Иркутской области более 140 кг синтетического наркотика, что составляет примерно 425 тыс. разовых доз. Наряду с этим полицейские нашли около 5 тыс. литров прекурсоров, около 600 емкостей, а также защитные костюмы.

По данным ведомства, в рамках этой работы была пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири.

Как пояснили в пресс-службе МВД, владельцы лаборатории оборудовали производственный цех в одном из посёлков области. Для попадания в это помещение нужно было пройти через подвал частного дома, преодолев несколько метров по подземному ходу.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, фигуранты помещены под стражу.

До этого, в декабре 2022 года, стало известно, что МВД РФ пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион. Были задержаны шестеро участников наркогруппировки, изъято около 260 кг наркотиков.