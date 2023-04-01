Кабмин России одобрил законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков

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Российское правительство одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков.
Кабмин России одобрил законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Решение правительства — одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что соответствующий документ необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, хотя есть запрет на отдельные элементы подобной пропаганды.

Ранее президент России Владимир Путин издал указ, в котором отнёс к числу угроз национальной безопасности России в антинаркотической сфере деятельность иностранных спецслужб и националистических организаций, причастных к контрабанде и распространению наркотиков в Российской Федерации.

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