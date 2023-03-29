Путин отнёс к угрозам нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами

Президент России Владимир Путин издал указ, в котором отнёс к числу угроз национальной безопасности России в антинаркотической сфере деятельность иностранных спецслужб и националистических организаций, причастных к контрабанде и распространению наркотиков в Российской Федерации.

Указ опубликован на сайте правовой информации.

Документ касается Стратегии государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года.

В перечень угроз национальной безопасности, который содержится в стратегии, внесён пункт о деятельности спецслужб и экстремистских, националистических организаций из других стран, которые причастны к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в России.

В сентябре прошлого года в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков с территории Латвии.