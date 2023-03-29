Путин отнёс к угрозам нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин издал указ, в котором отнёс к числу угроз национальной безопасности России в антинаркотической сфере деятельность иностранных спецслужб и националистических организаций, причастных к контрабанде и распространению наркотиков в Российской Федерации.
Путин отнёс к угрозам нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами
  • РИА Новости

Указ опубликован на сайте правовой информации.

Документ касается Стратегии государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года.

В перечень угроз национальной безопасности, который содержится в стратегии, внесён пункт о деятельности спецслужб и экстремистских, националистических организаций из других стран, которые причастны к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в России.

В сентябре прошлого года в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков с территории Латвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить