Путин отнёс к угрозам нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами
- РИА Новости
Указ опубликован на сайте правовой информации.
Документ касается Стратегии государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года.
В перечень угроз национальной безопасности, который содержится в стратегии, внесён пункт о деятельности спецслужб и экстремистских, националистических организаций из других стран, которые причастны к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в России.
В сентябре прошлого года в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков с территории Латвии.