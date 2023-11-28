Братья из «ХимПрома»: как Польша спасла от правосудия одного из главарей наркосиндиката

Как выяснил RT, Польша отказалась выдавать России одного из лидеров крупнейшего наркосиндиката Восточной Европы «ХимПром». По имеющимся данным, эта ОПГ поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР, а её руководство спонсирует ВСУ и нацбаты. По словам источников в правоохранительных органах, в 2018 году Россия объявила в международный розыск братьев Дениса и Артура Витчимишиных, которые курировали распространение наркотиков в РФ и подчинялись напрямую главарю ОПГ Егору Буркину. Спустя год братья были задержаны в Польше, а одного из них суд даже согласился экстрадировать, но в итоге Верховный суд страны запретил его выдачу. Адвокаты наркоторговца заявили, что их клиента якобы преследуют по политическим мотивам.

Польша, несмотря на запрос России об экстрадиции, освободила наркоторговца, который, как выяснил RT, был членом наркосиндиката «ХимПром» и вместе с братом отвечал в ОПГ за «российское направление»: курировал работу крупных подпольных лабораторий, контролировал распространение «солей» и подчинялся напрямую главарям мафии.

Ранее RT рассказал, как три уроженца Башкирии при поддержке СБУ и украинских высокопоставленных чиновников создали ОПГ для распространения синтетических наркотиков в странах СНГ. Во главе наркосиндиката встали уроженцы Стерлитамака — университетские приятели Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель.

В 2017 году российским силовикам удалось разгромить крупные нарколаборатории картеля, работавшие в Подмосковье. Каждая из них за неделю производила от 150 до 500 кг «синтетики». Были арестованы 67 подозреваемых участников группировки, 47 из них были гражданами Украины.

В октябре прошлого года 22 фигуранта приговорили к срокам от 11,5 года до 20 лет. Также МВД продолжает расследование в отношении других задержанных участников группировки и собирает информацию по факту отмывания 2,4 млрд рублей, полученных от продажи наркотиков.

Однако, как выяснил RT, двум ключевым членам банды — братьям Артуру и Денису Витчимишиным — удалось сбежать из России.

От курьера до куратора

По информации RT, Артур и Денис Витчимишины выросли в городке Ватутино Черкасской области на Украине. Разница в возрасте у братьев пять лет: Денис родился в 1990 году, а Артур — в 1995-м. Судя по семейным архивным фотографиям, двоюродные братья были очень близки, поскольку их матери, родные сёстры, дружили.

Первым из братьев в наркобизнес подался Артур Витчимишин. В 2014 году он стал мелким курьером, но быстро сумел подняться в иерархии наркомафии. Вскоре по личному указанию главаря ОПГ Егора Буркина молодой человек изучил процесс производства синтетических наркотиков и стал так называемым химиком в одной из лабораторий.

По данным RT, на этой должности Артур проявил себя как активный работник: он инициировал увеличение объёмов производства. Главарь наркомафии заметил его усилия и отправил в Россию, чтобы организовать лабораторию в Подмосковье.

Позже Артур помог устроить в наркокартель своего старшего брата — Дениса Витчимишина, которого лично обучил процессу изготовления наркотиков. Впоследствии Денис возглавил нарколабораторию в Подмосковье, а Артур к осени 2016 года пошёл на повышение и стал курировать производство всей «синтетики» в России.

Он лично давал указания по оптимизации производства наркотиков, чтобы нарастить мощности лабораторий. Главарь «ХимПрома» установил для своего подчинённого неплохую зарплату: Артур Витчимишин получал $50 за каждый килограмм наркотиков, изготовленный в любой из российских лабораторий.

Братья Витчимишины проживали в частном доме в Красногорском районе Подмосковья, в котором располагалась самая крупная лаборатория «ХимПрома». Она же была учебной площадкой для новых химиков.

В ОПГ «ХимПром» была создана чёткая структура и строгая иерархия: каждый сотрудник подчинялся вышестоящему менеджеру. Артур Витчимишин держал связь напрямую с главарём синдиката Егором Буркиным. По данным российских силовиков, он выходил на связь с подчинёнными под никами А1 Capone и Silver.

По версии российского следствия, Артур Витчимишин стал куратором нарколабораторий «ХимПрома» в Подмосковье

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На Украине синдикат открыл целую сеть офисов, которые занимались вербовкой новых наркокурьеров, закладчиков, водителей и химиков. Один из вербовочных пунктов, куда приходили соискатели, располагался в Киеве — в здании, которое находилось прямо напротив СБУ.

По приезде в Москву новых сотрудников встречали братья Витчимишины, которые определяли их на должности, выдавали поддельные документы, инструктировали и следили за работой. Причём, если человек не справлялся с задачами или хотел уйти, его семье угрожали, а самого завербованного избивали.

Так, один из задержанных впоследствии участников синдиката на допросах рассказывал, что зимой 2016 года его завербовал лично Артур Витчимишин, предложив поработать водителем в фирме по перевозкам в Москве. В столице его привезли в частный дом, где в одной из комнат на полу было рассыпано «белое вещество, похожее на мел». Артур заявил, что они производят добавки к спортивному питанию, которые официально запрещены в России. Вместо работы водителем новый сотрудник стал фасовать вещество по мешкам от кормов для животных и строительной смеси.

Через три недели он сказал Артуру, что хочет уехать, потому что «работа ему не понравилась», но тот попросил его доработать хотя бы до конца недели. Спустя несколько дней мужчине показали фото его избитого коллеги, которого уволили за неэффективную работу. По словам обвиняемого, ему не раз показывали снимки избитых коллег, которые плохо справлялись с задачами.

Дело вербовщиков

Как выяснил RT, будущих участников наркосиндиката нанимали через объявления о поиске курьеров, водителей и разнорабочих в фирму ООО «Экспедиция». Предпочтение отдавали кандидатам от 20 до 30 лет, которые не были судимы. Собеседования проводились с применением полиграфа, чтобы на этапе проверки выявить лиц, склонных к хищениям, злоупотреблению алкоголем, наркотиками, а также имеющих связи в правоохранительных органах.

Кандидатам в курьеры объясняли, что работа будет связана с перевозкой наркотиков, и обещали, что после обучения риск попасться правоохранителям будет нулевым, а заработок — очень большим и лёгким.

39-летний Артём Торяник сейчас отбывает наказание в одной из российских колоний за распространение наркотиков. В 2016 году он работал в Киеве в ООО «Экспедиция» вербовщиком.

Как рассказывал Торяник следствию, во время первого собеседования с соискателями он ни в коем случае не должен был говорить, что работа в России будет связана с торговлей наркотиками. Однако Артём проболтался об этом журналисту, который под видом поиска работы пришёл к ним в офис и снял его на скрытую камеру.

Этот репортаж с участием вербовщика вышел на украинском ТВ и вызвал огромный общественный резонанс. Оказалось, что 300 человек, трудоустроенных на работу в России через ООО «Экспедиция», попали в тюрьму за распространение мефедрона.

На следующий день после выхода передачи в эфир, согласно показаниям Торяника, его прямо из офиса отвезли в частный дом, где три дня продержали без еды прикованным к батарее наручниками, а затем приказали ехать в Россию.

Чтобы заслужить прощение главарей мафии и уберечь родственников от расправы, он должен был отработать три месяца курьером-закладчиком при одной из подмосковных лабораторий, которую курировал Артур Витчимишин.

Уголовное дело в отношении вербовщиков из ООО «Экспедиция» на Украине всё же возбудили. Его фигурантами стали Василий Соколовский, Александр Украинец, Александр Ильиченко, Анатолий Квачан — их обвиняют в торговле людьми.

Примечательно, что адвокатом Василия Соколовского на процессе выступает Андрей Кузьменко, который, по данным украинских СМИ, в качестве официального лица представляет интересы главаря «ХимПрома» Егора Буркина.

Стоит также отметить, что, по информации российских силовиков, сейчас должность главной «кадровички» в «ХимПроме» занимает Инна Соколовская 1992 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Не наркоторговец, а волонтёр

После отъезда из Киева в Россию «вербовщик» Артём Торяник продержался на свободе два месяца. В декабре 2016 года его задержали силовики, которые начали крупномасштабную операцию по ликвидации нарколабораторий «ХимПрома».

По данным RT, в рамках уголовного преследования «ХимПрома» в период с сентября 2016-го по февраль 2018-го силовики задержали больше 100 подозреваемых, в том числе химиков, кладменов и заведующих региональными складами наркотиков.

Однако братьям Витчимишиным, которые курировали деятельность всех нарколабораторий картеля на территории России, удалось сбежать.

По информации RT, они выехали на Украину по личному приказу Буркина за полторы недели до ликвидации лабораторий. Братьев должны были направить в Восточную Европу, чтобы организовать там новые производства «синтетики».

К слову, самого Егора Буркина на тот момент уже давно не было в России: ещё в 2014 году он вместе с ближайшими подельниками перебрался на Украину, где получил гражданство и паспорт на имя Егора Левченко.

В 2018 году Тверской суд Москвы заочно арестовал братьев Витчимишиных по обвинению в обороте наркотиков в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и подделке паспортов. Российские власти объявили их в международный розыск и передали Интерполу соответствующий запрос с информацией о том, что братья арестованы по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Денис Витчимишин во время службы в украинской армии в 2009 году

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В начале 2019 года Витчимишины были задержаны на территории Польши.

«За что именно их задержали, Варшава так и не сообщила. При этом произошла бюрократическая задержка: на момент задержания в базе Интерпола был запрос об аресте и экстрадиции в Россию старшего брата, Дениса. А вот Артуру повезло: эта информация в базе появилась через два дня после того, как его отпустили», — рассказал RT экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих, знакомый с расследованием дела.

Стоит отметить, что первоначально, в июле 2020 года, польский суд согласился выдать Дениса Витчимишина российскому правосудию, но адвокаты наркодельца неожиданно заявили, что Россия преследует их клиента по политическим мотивам.

Защитники наркоторговца сообщили суду, что тот якобы работал в Донбассе волонтёром-водителем у правозащитника, который помогал жертвам «российской оккупации», а в 2016 году подвергался в Киеве нападению за то, что отказался шпионить в пользу России.

Информацию о том, что наркоторговец является волонтёром, подтвердили в МВД Украины. В итоге уполномоченный по гражданским правам Польши опротестовал решение суда. Он указал, что при вынесении решения не учли, что в России Витчимишину грозит пожизненное заключение по инкриминируемым ему статьям, а также якобы грозят пытки и унижение человеческого достоинства.

«По имеющимся у России сведениям, Денису Витчимишину предоставили дорогостоящую защиту, которая смогла затянуть процесс, а потом и убедить суд в своей правоте. Польша не только отказалась выдавать обвиняемого преступника, но и отказала нашим правоохранителям в беседе с ним. Где находятся братья Витчимишины сейчас, неизвестно. К слову, теперь в базе данных Интерпола нет сведений об их розыске», — сказал Сергей Пелих.

В 2018 году российский суд заочно арестовал братьев Витчимишиных за участие в ОПГ, сбыт наркотиков и подделку документов

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При этом, добавил полковник в отставке, российские силовики могли бы расследовать дело в отношении Витчимишиных и передать его в суд, чтобы он рассмотрел дело и вынес им приговор заочно.

«Такая практика у нас есть. В таком случае РФ может снова обратиться в Интерпол с запросом об объявлении в международный розыск теперь уже осуждённых за тяжкое преступление людей. В этом вопросе всё зависит от инициативы наших правоохранителей. В конце концов, Витчимишиных обвиняют в очень серьёзных и общественно опасных преступлениях», — подытожил собеседник.

RT связался с близкими родственниками Витчимишиных, которые сейчас проживают в Казахстане, однако они заявили, что не общаются с братьями, и отказались давать комментарии. При этом после разговора с журналистами странички родственников в соцсетях, где были и фотографии братьев, оказались удалены.

У предполагаемого Дениса Витчимишина в соцсетях на аватарке сейчас стоит изображение имперского орла нацистской Германии, который держит в когтях дубовый венок с гербом Украины вместо свастики.

Вместе с тем после разгрома подмосковных лабораторий в 2016—2017 годах «ХимПром», по данным RT, поменял схему работы, чтобы продолжить распространять синтетические вещества в России и других странах СНГ. Также руководство группировки попыталось вывезти всех своих высокопоставленных сотрудников из РФ.

«Насколько известно, практически все кураторы российского направления «ХимПрома» были задержаны нашими силовиками. С немногими вернувшимися участниками ОПГ на Украине главари мафии проводили очень жёсткие проверочные мероприятия, чтобы узнать, кто стал предателем и слил информацию про работу группировки, — рассказал Сергей Пелих. — С 2019 года Буркин вынужден был уйти из-под покровительства руководства МВД Украины и сейчас работает в том числе в интересах СБУ и ГУР».

Как отметил собеседник, наркосиндикат продаёт запрещённые вещества как физическим лицам, так и магазинам в даркнете, которых в России насчитывается около 9 тыс.

«Раньше Буркин торговал только химией и только через свою сеть, так сказать, торговую марку. Теперь он поставляет вещества совершенно разным магазинам, поэтому отследить его поставки ещё сложнее. Кроме того, по нашим данным, теперь «ХимПром» стал направлять свободные деньги на закупку не только синтетики, но и героина, кокаина и гашиша», — рассказал он.

Несколько источников RT сообщили, что, вероятнее всего, сейчас наркосиндикат принимает активное участие в переделе рынка в даркнете.

Эксперты не исключают, что «ХимПром» смог получить контроль над одним из старейших русскоязычных форумов в даркнете, на котором не только торгуют наркотиками, но и заключают сделки по продаже поддельных документов, оружия, а также нанимают «спортиков» для расправ с проворовавшимися кладменами.