«Ночь выдалась бессонная и беспокойная»: в пяти регионах России сбито 33 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Воронеже обломками БПЛА была повреждена крыша частного дома. В остальных регионах власти сообщили об отсутствии пострадавших или каких-либо повреждений.

В течение прошедшей ночи в пяти регионах России были предотвращены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи 33 беспилотников самолётного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Воронежской (четыре БПЛА), Курской (один БПЛА), Брянской (18 БПЛА) и Калужской (шесть БПЛА) областей», — говорится в сообщении.

В частности, дежурные средства ПВО на подлёте к Воронежу обнаружили и уничтожили три БПЛА самолётного типа.

«По уточнённым данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки», — заявил губернатор региона Александр Гусев.

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В Калужской области дроны были сбиты на территории Людиновского и Козельского районов. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотники над Погарским, Клинцовским и Брянским районами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он в Telegram.

В Белгородской области БПЛА самолётного типа были сбиты в районе села Вислая Дубрава в Губкинском городском округе. При этом, как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в регионе примерно на три часа (с 05:09 до 07:46 мск) объявлялся сигнал ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — напоминал глава региона.

В Курской области до 09:29 мск также действовал сигнал ракетной опасности.

«Уважаемые куряне, эта ночь выдалась бессонная и беспокойная. Пока сигнал ракетной опасности на территории Курской области сохраняется. Все службы приведены в полную готовность. Буду держать в курсе», — заявил губернатор региона Роман Старовойт.

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Накануне также была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Как сообщали в Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО в ночь на 16 февраля пять украинских беспилотников уничтожено над территорией Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.

В течение дня ещё один украинский беспилотник самолётного типа был сбит над Унечским районом Брянской области.

Кроме того, окраина села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате атаки повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 14 февраля отметила, что украинские неонацисты не прекращают варварских обстрелов мирных жителей российских регионов. Она привела данные властей ДНР, сообщивших, что только с начала 2024 года в республике погибли 58 человек, ранены 204 мирных жителя, разрушено порядка 390 жилых домов.

При этом Захарова подчеркнула, что Запад не только игнорирует террористическую активность киевской хунты, но и закрывает глаза на любые преступления и угрозы их совершения.

«На днях министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров отметился буквально бандитским заявлением в стиле «Аль-Каиды»* и ИГИЛ** (которые запрещены и признаны во всем мире террористическими организациями), обещая масштабные взрывы по всей территории России», — сказала она.

В связи с этим представитель МИД РФ призвала деятелей киевского режима помнить, что российские правоохранительные органы фиксируют все такие заявления.

«Ни у кого не должно быть иллюзий, что подобные заявления и злодеяния сойдут киевскому режиму с рук. Российские правоохранительные органы всё отслеживают, фиксируют. Все причастные к терактам лица неизбежно будут привлечены к ответственности», — заявила Захарова.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.