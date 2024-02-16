«Установить всех причастных»: СК возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля

По факту обстрела Белгорода 15 февраля со стороны украинской армии возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете. В результате удара ВСУ по городу погибли семь мирных жителей, 19 получили ранения. Снаряды упали в жилых дворах, где в это время отдыхали семьи с детьми, и рядом с торговым центром. Среди погибших — сотрудница Белгородского университета и многодетная мать, иностранный студент из Сирии, а также годовалый ребёнок, который погиб на месте от осколочного ранения. Что известно о жертвах трагедии и тех, кому удалось спастись, — в материале RT.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Председатель СКР поручил в рамках расследования установить всех причастных к преступлению, в том числе «тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения», сообщили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки на город погибли семь человек, ранения получили 19 мирных жителей, в том числе четыре ребёнка.

«Теперь некого поздравлять»

Снаряды, выпущенные с территории Украины, ударили по южной части города. Один из них упал рядом со спортивным стадионом. Это место популярно среди местных жителей: сюда приходят гулять дети, спортсмены и пенсионеры, которые занимаются спортивной ходьбой.

Одной из жертв украинской армии стала годовалая девочка Лера Чихарина. Знакомая семьи рассказала RT, что в момент обстрела с ребёнком гуляла бабушка. Женщина получила осколочные ранения, её прооперировали в больнице. Девочка погибла на месте: в коляску, где она сидела, прилетел осколок.

За неделю до гибели у Леры был первый день рождения, рассказал RT дядя малышки. Сам он не смог приехать на семейный праздник и планировал навестить племянницу 17 февраля.

«Теперь некого поздравлять и некому подарок дарить. Жалею, что не получалось часто бывать в гостях у брата, последний раз я Лерочку держал на руках месяц назад», — сказал собеседник.

Шестилетняя сестра погибшей девочки в момент обстрела была в детском саду, она не пострадала.

Жительница Белгорода прислала родным фото осколка, который пролетел рядом с ней.

© Фото из личного архива

Во время удара недалеко от Леры на стадионе гуляла и восьмилетняя Аня (имя изменено) вместе с бабушкой — 63-летней Татьяной. Осколки прилетели девочке в живот, Татьяна получила раны бедра и шеи.

На помощь им пришла женщина, которая увидела пострадавших из окна своей квартиры.

«Мою дочь и свекровь она не знает, просто увидела, что ребёнок лежит в крови, подбежала к ней, вызвала скорую и сопровождала до самой больницы, — рассказала RT мама девочки Алёна. — Я сразу после обстрела смогла дозвониться до свекрови, она сказала: «Нас ранило». И уже в больнице, когда я прибежала, я встретила эту женщину, которая помогла моим родным».

Татьяну и Аню прооперировали, обе они находились в тяжёлом состоянии. 16 февраля восьмилетнюю Аню привезли на лечение в Москву.

Всего из Белгорода в столицу госпитализировали четырёх человек. Двое взрослых и ребёнок находятся в тяжёлом состоянии, ещё один ребёнок — в состоянии средней тяжести, сообщил RT помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, все четверо пострадавших перенесли дорогу из Белгорода нормально, врачи уже начали проводить диагностику и лечение.

«Дети очень тоскуют»

Ещё один снаряд упал рядом с местным торговым центром. Момент удара попал на камеру видеонаблюдения.

Одним из погибших стал 20-летний студент Белгородского госинститута искусств и культуры Мохаммед Шенани, который приехал учиться в Россию из Сирии в прошлом году. 1 сентября этого года он поступил на факультет социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности, а до этого год изучал литературу и русский язык, сообщили RT в вузе.

15 февраля Шенани не посещал пары: пока студенты находятся на дистанционном обучении. Он зашёл в продуктовый магазин в ТЦ, когда рядом упал снаряд.

Мохаммед Шенани приехал в Россию из Сирии, чтобы учиться.

© Соцсети

Сейчас сотрудники вуза через посольство Сирии пытаются связаться с родными погибшего, чтобы решить вопрос транспортировки тела на родину.

На этом же месте 15 февраля погибла сотрудница БелГУ, 44-летняя Любовь Губкина. Женщина вместе со своей мамой ехала на похороны свекрови и по дороге зашла за покупками. Мать Любови находится в реанимации в тяжёлом состоянии, её супруг также был ранен, выяснил RT.

У Любови остались сыновья десяти и 26 лет, а также 16-летняя дочь. Старший сын — аспирант в этом же университете. Младший ребёнок находится в Калуге, в детском центре отдыха, куда его отправили вместе с другими школьниками, чтобы восстановиться после жестоких обстрелов города 30 декабря. Пока мальчику не сообщили о гибели мамы.

34-летний Дмитрий Мазикин выезжал с парковки рядом с ТЦ, когда увидел, что по небу летит снаряд. Мужчина быстро сориентировался и попытался перебраться на заднее сиденье машины, чтобы спрятаться. Осколок пробил машину и попал в обувь. Мужчина обратился к медикам с сильным ушибом.

Удар по торговому центру был такой силы, что пострадали и те, кто находился в своих домах в соседних кварталах.

Марина Плоскина вместе с детьми укрылась от осколков в доме, но домашние любимцы семьи погибли.

© Фото из личного архива

27-летний Артур спал после суточной смены, когда окна его спальни выбило взрывной волной.

«Осколок стекла прилетел мне в правую ягодицу. Жена вызвала скорую, и пока она ехала, соседи оказали мне первую помощь: вынули осколок, обработали рану», — рассказал молодой человек RT.

В семье Марины Плоскиной, к счастью, не пострадали люди, но погибли домашние любимцы, которые находились во дворе её частного дома.

«Сначала сирену услышали, а потом вдруг громкий звук, и ударной волной нас с детьми отбросило куда-то в сторону. Когда я пришла в себя, увидела, что дети живы, не пострадали. А потом во дворе увидела тела животных, — вспоминает женщина. — Это большая утрата для нас. Берте, нашему любимому самоеду, было три года, Кексу — два. Дети очень тоскуют по ним. Мы все получили сотрясение головного мозга, но от госпитализации отказались».

Торговый центр, рядом с которым упал украинский снаряд.

РИА Новости

© Антон Вергун

Ещё 15 февраля, после того как в городе отменили сигнал ракетной опасности, жители стали приносить к ступеням торгового центра цветы и свечи, чтобы почтить память погибших. Строители и сотрудники городских служб оперативно обшили повреждённое здание фанерой, убрали территорию вокруг, чтобы желающие возложить цветы к стихийному мемориалу могли пройти к крыльцу.

Избежать больших жертв удалось благодаря работе ПВО, перехватившей 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов было уничтожено над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.