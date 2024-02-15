Шесть человек погибли и 17 ранены: что известно о новом обстреле Белгорода украинскими военными

Как минимум шесть человек погибли и ещё 17 пострадали в результате обстрела Белгорода украинскими военными. Как уточнили в Минздраве России, среди погибших и раненых есть дети. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела повреждено несколько частных и многоквартирных домов, а также по меньшей мере пять автомобилей. В МИД России назвали произошедшее актом терроризма и заявили о намерении привлечь внимание международных организаций к этим событиям.

Минздрав России сообщил, что в результате обстрела Белгорода 15 февраля погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. Ещё 17 человек, среди которых четверо детей, получили ранения различной степени тяжести.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что в результате удара украинских войск по Белгороду погибли пять человек, ранены 18.

По словам Гладкова, различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях. В частности, выбиты окна, повреждены кровля и заборы. Кроме того, стёкла также выбиты в пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах, около пяти автомобилей повреждено осколками.

Помимо прочего, повреждён один магазин и зафиксированы повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на приёмное отделение городской больницы №2 в Белгороде, в результате атаки ВСУ были госпитализированы 15 человек.

«На данный момент госпитализированы 13 человек, из них восемь — в реанимации», — приводит ТАСС заявление. Также сообщается, что в приёмном покое скончались женщина и ребёнок.

Пресс-служба Минобороны России 15 февраля сообщила о перехвате 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных украинской стороной.

«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов было уничтожено над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

В администрации школы №42 в Белгороде рассказали RT, что один из ударов пришёлся по стадиону учреждения, но никто не пострадал. Кроме того, ещё один прилёт пришёлся по двору, неподалёку от которого расположен детский сад №84.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее актом терроризма и заявила о намерении привлечь внимание международных организаций к этим событиям.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — написала она в Telegram.

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Белгородская область систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ с применением разного вооружения, в том числе РСЗО и беспилотников. Как заявил губернатор региона, только за 13 февраля в Белгородской области зафиксировано семь инцидентов с обстрелами ВСУ, 14 февраля — шесть. Кроме того, 7 февраля в МО РФ заявили о перехвате 12 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

Кроме того, в результате обстрела расположенного в ЛНР города Лисичанска 3 февраля погибли 28 человек, в том числе девять женщин и один ребёнок. В МИД РФ тогда назвали новый теракт киевского режима «благодарностью» Украины за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза.

Помимо этого, 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше 100 граждан.

2 февраля Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Всё для победы!» констатировал, что войска киевского режима превратились в террористов.

«То, что называется ВСУ, — это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию. Стреляют по машинам скорой помощи», — отметил президент России.