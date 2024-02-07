Над территорией Белгородской области: в Минобороны РФ заявили о перехвате 12 снарядов РСЗО RM-70 Vampire
Дежурные средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО RM-70 Vampire
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
В среду, 7 февраля, в пресс-службе Минобороны России сообщили о нескольких попытках ВСУ нанести удары по территории Белгородской области.
«Около 19:50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — заявили в ведомстве, уточнив, что дежурные средства ПВО уничтожили пять снарядов.
Об атаке с применением РСЗО RM-70 Vampire (чехословацкого аналога БМ-21 «Град») сообщалось и днём. По данным Министерства обороны, около 16:30 мск в небе над Белгородской областью было перехвачено семь реактивных снарядов, выпущенных из этого комплекса.
Кроме того, около 17:20 мск в том же регионе была пресечена попытка атаки с применением двух беспилотников самолётного типа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подробности произошедшего. По его словам, в результате вечерней атаки, по предварительным данным, никто не пострадал, а от дневного нападения получили ранения по меньшей мере два человека.
«У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода — у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в Telegram.
Также Гладков сообщил, что в среду атаке ВСУ с применением дрона-камикадзе подверглась окраина села Пороз Грайворонского городского округа. Он уточнил, что в результате этой атаки никто не пострадал, но повреждения получил инфраструктурный объект связи.
Губернатор региона напомнил, что ровно 40 дней назад произошла страшная трагедия в Белгороде, когда в результате обстрела центральных районов города из РСЗО погибли 25 человек, ещё более 100 получили ранения различной степени тяжести.
«По православной традиции на 40-й день мы вспоминаем погибших: малышей, родных, друзей и коллег, наших земляков, тех, кто в эти декабрьские дни оказался в Белгороде по делам. Все эти люди, как и все мы, мечтали, строили планы на будущее, но были жестоко убиты врагом», — написал Гладков.
Добавим, что об атаке БПЛА на регион также сообщалось в ночь на 6 февраля. Как заявили тогда в Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников.
Ещё одна попытка атаки на несколько российских регионов отмечалась в ночь на 3 февраля. По данным Министерства обороны, четыре летательных аппарата было сбито над Белгородской областью, два — над Волгоградской и один — над Ростовской областью.
Удар по Лисичанску
Кроме того, 3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по городу Лисичанску в ЛНР. Было разрушено здание местной пекарни и расположенное рядом кафе, в которых в это время находились местные жители. По данным МЧС, в результате погибли 28 человек, в том числе один ребёнок.
В российском МИД заявили, что удар, по предварительным данным, был нанесён с применением западного вооружения. «Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Произошедшее в Лисичанске дипломат назвала ещё одним доказательством преступной сущности киевского режима. Она также напомнила о высказывании Владимира Путина, который ранее заявил, что ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию.
В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ совершили преднамеренное военное преступление, направленное на уничтожение мирных граждан и разрушение гражданского объекта.
Он подчеркнул, что целенаправленный удар по пекарне и кафе «в разгар субботнего дня» свидетельствует о том, что он изначально предполагал убийство и ранение мирных жителей.