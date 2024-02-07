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МО: семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire сбиты над Белгородской областью

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Семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire уничтожены над Белгородской областью.
МО: семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire сбиты над Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 7 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, которые производят безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к РСЗО, а также взрывчатые вещества.

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