МО: семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire сбиты над Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром 7 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, которые производят безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к РСЗО, а также взрывчатые вещества.