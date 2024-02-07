Пять сотрудников МЧС пострадали при сбросе ВОП с беспилотника ВСУ в Донецке

Вооружённые силы Украины в ночь на 7 февраля сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА в Петровском районе Донецка. В результате этого ранения получили пять сотрудников МЧС ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно поступившему сообщению, в момент атаки украинского дрона спасатели осматривали магазин, в котором сработала автоматическая пожарная сигнализация.

«Пострадали пять сотрудников МЧС. После осмотра медиками скорой помощи у них диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма. Все они находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно об украинском беспилотнике, который атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой.