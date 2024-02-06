Украинский БПЛА атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой
- Gettyimages.ru
По его словам, нападение было совершено, когда аварийная группа РЭС проводила ремонтно-восстановительные работы. Пострадавших в результате произошедшего нет.
«В связи с этим пока не можем полностью ликвидировать последствия ночной аварии (в результате обстрела). Часть населения в городе остаётся без электричества», — написал Шевченко в личном Telegram-канале, добавив, что работы возобновятся в ближайшее время.
Ранее сообщалось о двух мирных жителях, получивших ранения при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ.