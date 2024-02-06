Дежурными средствами ПВО: в МО РФ заявили о перехвате семи украинских БПЛА над Белгородской областью

В ночь на 6 февраля дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку Киева устроить террористическую атаку на российской территории. Как заявили в Минобороны России, над Белгородской областью было перехвачено семь украинских беспилотников. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, в результате никто не пострадал, но в нескольких жилых домах разбиты окна и повреждена кровля.

В Минобороны России заявили о пресечении очередной попытки киевского режима устроить террористическую атаку с применением беспилотников самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», — заявили в пресс-службе ведомства.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Губкин был атакован украинским БПЛА. Он уточнил, что в результате падения аппарата с последующей детонацией пострадавших не зафиксировано.

«Различные повреждения выявлены на территории четырёх частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Киевский режим систематически предпринимает попытки нанести удары по российской территории. В частности, ещё семь БПЛА за одну ночь было перехвачено 3 февраля. По данным МО РФ, четыре летательных аппарата было сбито над Белгородской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Ростовской областью.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 2 февраля отметил, что боевой потенциал войск киевского режима неуклонно снижается. Так, в результате комплексного огневого воздействия со стороны российских военнослужащих за январь ВСУ потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными, а также более 3 тыс. единиц различного вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

Кроме того, за прошедший месяц было нанесено 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Как отметил Шойгу, после провала контрнаступления противника ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Российские подразделения, сказал министр, продвигаются вперёд, расширяют зоны контроля и улучшают своё положение по переднему краю, продолжая решать поставленные задачи.

Между тем, отметил Шойгу, режим Зеленского продолжает теракты против российских мирных граждан для демонстрации западным кураторам «хоть каких-то успехов».

Удар по Лисичанску

3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по расположенному в Луганской Народной Республике городу Лисичанску, попав по зданию местной пекарни и расположенному рядом кафе, в которых в это время находились местные жители. В результате погибли 28 человек, в том числе один ребёнок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее чудовищным террористическим актом.

В МИД России заявили, что удар, предположительно, был нанесён с применением западного вооружения. «Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Произошедшее в Лисичанске дипломат назвала ещё одним доказательством преступной сущности киевского режима. Она также напомнила о высказывании Владимира Путина, который ранее заявил, что ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию.