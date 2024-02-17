В Калужской области уничтожили ещё несколько беспилотников ВСУ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении ещё нескольких беспилотников в регионе.

«Помимо уничтоженных сегодня ночью четырёх БПЛА, утром на территории Людиновского района был уничтожен ещё один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района», — заявил он.

По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух сбитых БПЛА самолётного типа в районе села Вислая Дубрава.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт второй раз за ночь сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе.