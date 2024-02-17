В Калужской области уничтожили ещё несколько беспилотников ВСУ
«Помимо уничтоженных сегодня ночью четырёх БПЛА, утром на территории Людиновского района был уничтожен ещё один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района», — заявил он.
По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух сбитых БПЛА самолётного типа в районе села Вислая Дубрава.
До этого губернатор Курской области Роман Старовойт второй раз за ночь сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе.