Гладков: ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали село Пороз при помощи дрона-камикадзе.

Об этом он написал в Telegram.

«Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получил инфраструктурный объект связи, добавил Гладков.

Днём 15 февраля ВСУ нанесли удар по Белгороду. Пострадавшими признаны 19 человек, ещё семь человек погибли, среди них ребёнок. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал установить личности всех лиц, причастных к теракту.