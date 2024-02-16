RT в Telegram
Подпишись

Гладков: ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали село Пороз при помощи дрона-камикадзе.
Гладков: ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получил инфраструктурный объект связи, добавил Гладков.

Днём 15 февраля ВСУ нанесли удар по Белгороду. Пострадавшими признаны 19 человек, ещё семь человек погибли, среди них ребёнок. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал установить личности всех лиц, причастных к теракту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить