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Бастрыкин потребовал установить имена всех причастных к теракту ВСУ в Белгороде

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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал установить личности всех лиц, причастных к теракту ВСУ в Белгороде, который произошёл 15 февраля. Глава ведомства ожидает в том числе получения имён тех, кто отдавал преступные приказы.
Бастрыкин потребовал установить имена всех причастных к теракту ВСУ в Белгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщил Следственный комитет.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры», — сказано в заявлении.

Ведомство возбудило уголовное дело о теракте. Пострадавшими признаны 19 человек, ещё семь человек погибли, среди них ребёнок.

Удар украинской армией по Белгороду был нанесён днём 15 февраля. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило информацию об атаке войск Украины, но пока «не в состоянии» квалифицировать удар как военное преступление.

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