«Реанимационные мероприятия результатов не дали»: ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Алексей Навальный* 16 февраля умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении пресс-службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по ЯНАО.
«16 февраля в исправительной колонии №3 осуждённый Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.
Уточняется, что были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. «Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осуждённого», — заявили в пресс-службе УФСИН.
В Лабытнангской городской больнице сообщили РИА Новости, что врачи более получаса пытались реанимировать Алексея Навального.
Причины смерти устанавливаются. По данным источника RT, у Навального оторвался тромб.
Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу начало процессуальную проверку по факту смерти Навального. Отмечается, что в установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Также на russian.rt.com ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался Навальный
В феврале 2017 года Алексея Навального приговорили к пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей в рамках дела «Кировлеса» о хищении у компании 16 млн рублей.
В январе 2021-го его задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию из Германии. Во ФСИН заявили, что причиной задержания стали систематические нарушения Навальным условий испытательного срока, в том числе назначенного ему ещё по одному уголовному делу, касавшемуся хищения денежных средств фирмы Yves Rocher.
В феврале 2021-го Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене условного срока по делу Yves Rocher реальным. Навальному назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. Период пребывания под домашним арестом ему зачли в счёт срока.
22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей и полутора годам ограничения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями Фонда борьбы с коррупцией** и об оскорблении судьи.
По данным следствия, Навальный присвоил себе часть пожертвований, направленных на деятельность ФБК. Второй эпизод разбирательства касался оскорбления судьи, которая выносила приговор за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
По итогам этого процесса, состоявшегося в феврале 2021 года, Навального обязали выплатить 850 тыс. рублей штрафа.
В мае 2022-го Мосгорсуд признал признал решение законным, после чего Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима.
4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и других преступлениях.
* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.