«Реанимационные мероприятия результатов не дали»: ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального*. Как заявили в пресс-службе ведомства, осуждённый почувствовал себя плохо после прогулки в исправительной колонии №3 и потерял сознание. Прибывшие на место медики предприняли все необходимые попытки реанимации, которые не привели к результатам. Врачи констатировали смерть.

Алексей Навальный* 16 февраля умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении пресс-службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по ЯНАО.

«16 февраля в исправительной колонии №3 осуждённый Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Уточняется, что были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. «Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осуждённого», — заявили в пресс-службе УФСИН.

В Лабытнангской городской больнице сообщили РИА Новости, что врачи более получаса пытались реанимировать Алексея Навального.

Причины смерти устанавливаются. По данным источника RT, у Навального оторвался тромб.

Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу начало процессуальную проверку по факту смерти Навального. Отмечается, что в установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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В феврале 2017 года Алексея Навального приговорили к пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей в рамках дела «Кировлеса» о хищении у компании 16 млн рублей.

В январе 2021-го его задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию из Германии. Во ФСИН заявили, что причиной задержания стали систематические нарушения Навальным условий испытательного срока, в том числе назначенного ему ещё по одному уголовному делу, касавшемуся хищения денежных средств фирмы Yves Rocher.

В феврале 2021-го Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене условного срока по делу Yves Rocher реальным. Навальному назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. Период пребывания под домашним арестом ему зачли в счёт срока.

22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей и полутора годам ограничения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями Фонда борьбы с коррупцией** и об оскорблении судьи.

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По данным следствия, Навальный присвоил себе часть пожертвований, направленных на деятельность ФБК. Второй эпизод разбирательства касался оскорбления судьи, которая выносила приговор за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

По итогам этого процесса, состоявшегося в феврале 2021 года, Навального обязали выплатить 850 тыс. рублей штрафа.

В мае 2022-го Мосгорсуд признал признал решение законным, после чего Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и других преступлениях.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.