Песков: причины смерти Навального должны выяснить медики

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что причины смерти Алексея Навального* должны выяснить медики.

Об этом он сказал в беседе с представителями СМИ. Журналист Павел Зарубин выложил у себя в Telegram фрагмент диалога с представителем Кремля.

Песков также отметил, что ФСИН занимается всеми проверками и по данному вопросу особых поручений не нужно.

Ранее стало известно, что Навальный* умер в колонии: после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Ему провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.