Песков: причины смерти Навального должны выяснить медики
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с представителями СМИ. Журналист Павел Зарубин выложил у себя в Telegram фрагмент диалога с представителем Кремля.
Песков также отметил, что ФСИН занимается всеми проверками и по данному вопросу особых поручений не нужно.
Ранее стало известно, что Навальный* умер в колонии: после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Ему провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.
* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.