ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии
- РИА Новости
Навальному были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, заявляет служба.
«16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осуждённый Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.
4 августа 2023 года Навальный был приговорён к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.