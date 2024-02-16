ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

Алексей Навальный* 16 февраля умер в колонии, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, сейчас устанавливаются причины его смерти, сообщает УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Навальному были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, заявляет служба.

«16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осуждённый Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

4 августа 2023 года Навальный был приговорён к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.