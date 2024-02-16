RT в Telegram
Подпишись

СК начал проверку по факту смерти Навального в колонии

Короткая ссылка
Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту смерти Алексея Навального* в колонии.
СК начал проверку по факту смерти Навального в колонии
  • © AP Photo

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК-3», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что Навальный умер в колонии: после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Ему провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить