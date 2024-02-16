СК начал проверку по факту смерти Навального в колонии

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту смерти Алексея Навального* в колонии.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК-3», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что Навальный умер в колонии: после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Ему провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.