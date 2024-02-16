ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался Навальный
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Как сообщалось ранее, ему стало плохо после прогулки.
В августе 2023 года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и ещё в ряде преступлений, назначив ему наказание в виде 19 лет колонии особого режима.
В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
В феврале 2021 года Навальному условный срок по делу о хищении средств у «Ив Роше» заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.