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ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался Навальный

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ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался Алексей Навальный*.
ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался Навальный
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Как сообщалось ранее, ему стало плохо после прогулки.

В августе 2023 года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и ещё в ряде преступлений, назначив ему наказание в виде 19 лет колонии особого режима.

В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

В феврале 2021 года Навальному условный срок по делу о хищении средств у «Ив Роше» заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.

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