«Уже создали свои семьи»: совершеннолетним детям-сиротам в России будут выдавать жилищные сертификаты

В России 280 тыс. достигших совершеннолетия детей-сирот ждут предоставления гарантированного государством жилья. Такие данные RT предоставили в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. Ждать приходится годами, многие уже создали свои семьи и растят детей, так и не получив квартир. В 2024 году государство начнёт выдавать им сертификаты на приобретение жилого имущества. Как будет работать новая система — в материале RT.

Жильё детям-сиротам государство обязалось предоставлять по достижении ими 18 лет, когда они выходят из детских домов или приёмных (опекунских) семей. Но дают его лишь в нескольких регионах. Как сообщили RT в аппарате детского омбудсмена, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и ещё некоторых задолженность по жилью перед детьми-сиротами практически отсутствует. В большинстве регионов, наоборот, свободного жилья для сирот нет, но есть длинные очереди.

В августе 2023 года в федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот были внесены изменения, в соответствии с которыми очередникам должна предоставляться выплата (сертификат) на приобретение жилого помещения в собственность. Сертификат может быть также выдан на полное погашение ипотечного кредита, предоставленного ранее для приобретения жилья.

«Указанные меры направлены на расширение форм и механизмов обеспечения жильём лиц из числа детей-сирот (старше 23 лет. — RT), численность которых на сегодняшний день составила более 77 тыс.», — сообщила RT заместитель руководителя аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Наталья Куц.

Она пояснила, что сертификаты в соответствии с принятыми поправками будут получать не обеспеченные жильём сироты в возрасте от 23 лет и старше.

«Это социально ориентированные, состоявшиеся граждане, которые уже создали свои семьи, обзавелись детьми, получили образование, устроились на работу, а жилья так и не имеют», — отметила Куц.

Выдают сертификаты региональные власти. Их стоимость будет рассчитываться в зависимости от цены квадратного метра при общей жилой площади не менее 33 кв. м. Получатели сертификатов могут приобретать на них жильё на всей территории России. Не возбраняется при этом доплачивать из собственных средств или брать ипотечные кредиты.

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Возрастные ограничения

«Изначально сертификаты планировалось выдавать именно лицам из числа детей-сирот, достигших 23 лет», — отметила Куц. Но, как отметила собеседница RT, пока эта инициатива обсуждалась в Госдуме и правительстве, порядка 70 регионов сами ввели сертификаты для сирот и в некоторых стали выдавать их с 18 или 20 лет. Однако региональные сертификаты могут быть использованы для покупки жилья только на территории выдавшего их субъекта РФ, а не по всей стране, как это теперь предусмотрено изменениями в федеральном законодательстве.

В аппарате детского омбудсмена пояснили, что если по региональным законам выплаты предоставляются сиротам младше 23 лет, то субъектам придётся изменить нормы и повысить верхнюю возрастную планку — с 18 лет до минимум 21 года.

«Регионы в течение шести месяцев со дня вступления в силу нововведений должны привести свои законы в соответствие с федеральным законодательством», — заявила собеседница RT.

Она не исключает при этом, что разница между региональными правилами выдачи сертификатов и федеральным законом может привести к судебным искам со стороны граждан, желающих воспользоваться жилищными сертификатами, если регионы не успеют привести свои нормативные правовые акты в соответствие с положениями федерального законодательства.

В этой связи в аппарате уполномоченного по правам ребёнка намерены провести в регионах мониторинг исполнения федерального закона.

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Сиротская доля

Предоставление жилищных сертификатов, особенно с 18 лет, вызывает обеспокоенность у экспертов.

С 2013 года законодательно был обеспечен запрет на отчуждение полученного сиротами жилья в течение пяти лет, говорит глава благотворительного фонда «Соучастие в судьбе» Алексей Головань (фонд оказывает юридическую помощь детям-сиротам).

«Это было сделано, потому что сами дети-сироты в 18 лет оказывались жертвами многочисленных мошенников и лишались полученных квартир, — объясняет эксперт. — Зачастую они даже не осознают ценности полученной квартиры, и введенные тогда ограничения оказались эффективными».

Введение сертификатов разрушает эту систему сохранности жилья, считает эксперт. По его мнению, приобретённые с их помощью в собственность вчерашними детьми квартиры могут стать лёгкой добычей мошенников.

Кроме того, Головань считает, что сертификаты больше облегчат жизнь чиновникам, но не сиротам.

«Сертификаты освобождают чиновников от множества хлопотных обязанностей по организации конкурсов для приобретения жилья, которое потом будет предоставлено сиротам, последующему контролю за этим сиротой и за сохранностью его жилья, — пояснил он. — А тут выдали сертификат — и всё, обязанность вроде как и выполнили».

Правозащитник отмечает, что стоимость сертификатов будет ниже стоимости жилья, а где и как сирота сможет найти дополнительные деньги, непонятно. По его мнению, существующая практика предоставления сиротам жилья там, где его выделяют, будет стимулировать сирот к выбору сертификатов.

«Жильё сиротам зачастую выделяют в деревнях, где нет работы, откуда даже до райцентра или ближайшей железнодорожной станции добраться очень сложно», — пояснил он.

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Государственная опека

Однако заместитель руководителя аппарата детского омбудсмена Наталья Куц подчёркивает: о сохранности жилья законодатель позаботился. Она указала, что сертификат не подменяет существующий механизм предоставления сиротам жилья по договору найма из специализированного жилого фонда сроком на пять лет.

Формирование в субъектах Российской Федерации специализированного жилищного фонда и предоставление квартир сиротам из указанного фонда сохраняется, отметила чиновница аппарата детского омбудсмена.

«На протяжении пяти лет сирота не может отчуждать это жильё, — поясняет она. — Органы опеки должны контролировать, что он трудоустроился, не имеет долгов по квартплате и не ведёт асоциальный образ жизни».

По словам Куц, при нарушении этих условий по истечении пяти лет квартиру сирота приватизировать не сможет. Договор найма специализированного жилищного фонда снова продлят на пять лет и будут продлевать до тех пор, пока сирота полностью не социализируется, добавила чиновница.

По её словам, хотя сертификаты выдаются 23-летним состоявшимся людям, федеральный закон предусматривает трёхлетний запрет на отчуждение, передачу в залог, аренду и наём жилья, приобретённого с помощью такого сертификата. А в Московской области 18-летние получатели сертификатов обязаны представить нотариально заверенное обязательство об отказе продавать купленную квартиру.

«Эти обязательства должны быть зафиксированы в Росреестре, и сделки с такими квартирами до истечения срока будут невозможны», — сказала Наталья Куц.

Следует также отметить, что получить сертификат может не каждый сирота, а лишь полностью социализированный и адаптированный в обществе, представивший документы об отсутствии судимости, психических заболеваний, алкогольной или наркотической зависимости.

Но и само жильё должно отвечать требованиям благоустроенности и не может находиться в здании, подлежащем сносу или реконструкции.

Наталья Кац также пояснила, что денежные средства не будут выдавать на руки сиротам. Уполномоченные органы субъекта сначала проверят приобретаемое сиротой жильё, а потом переведут деньги на его покупку на счёт продавца.