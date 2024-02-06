В Подмосковье обеспечат жильём более 760 сирот в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.
«В бюджете на эти цели мы предусмотрели свыше трёх миллиардов рублей. Преимущественно дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата, ведь благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», — сказала Болатаева.
Отмечается, что в 2021 году квартиры получили десять детей-сирот, в 2022 — 12, а в 2023 — девять.
В Московской области жилищный сертификат смогут получить дети-сироты с 18 лет.
Ранее сообщалось, что в Татарстане введут жилищные сертификаты на покупку жилья или погашение ипотеки для детей-сирот.