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В Подмосковье обеспечат жильём более 760 сирот в 2024 году

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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в 2024 году в регионе обеспечат жильём более 760 сирот.
В Подмосковье обеспечат жильём более 760 сирот в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.

«В бюджете на эти цели мы предусмотрели свыше трёх миллиардов рублей. Преимущественно дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата, ведь благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», — сказала Болатаева.

Отмечается, что в 2021 году квартиры получили десять детей-сирот, в 2022 — 12, а в 2023 — девять.

В Московской области жилищный сертификат смогут получить дети-сироты с 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане введут жилищные сертификаты на покупку жилья или погашение ипотеки для детей-сирот.

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