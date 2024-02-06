В Подмосковье обеспечат жильём более 760 сирот в 2024 году

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в 2024 году в регионе обеспечат жильём более 760 сирот.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.

«В бюджете на эти цели мы предусмотрели свыше трёх миллиардов рублей. Преимущественно дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата, ведь благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», — сказала Болатаева.

Отмечается, что в 2021 году квартиры получили десять детей-сирот, в 2022 — 12, а в 2023 — девять.

В Московской области жилищный сертификат смогут получить дети-сироты с 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане введут жилищные сертификаты на покупку жилья или погашение ипотеки для детей-сирот.