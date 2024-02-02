В Татарстане введут сертификаты на покупку жилья для детей-сирот
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
«В целом существующий в республике механизм по обеспечению жильём детей-сирот позволяет эффективно выполнять эти обязательства, но очередность остаётся. Введена дополнительная мера жилищной поддержки детей-сирот — выплата на приобретение жилого помещения в собственность или для полного погашения ипотеки», — сказала Асадуллина.
По её словам, при соблюдении необходимых условий выплата перечисляется непосредственно продавцу жилого помещения.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае создадут центр поддержки многодетных и молодых семей.