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В Татарстане введут сертификаты на покупку жилья для детей-сирот

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В Татарстане введут жилищные сертификаты на покупку жилья или погашение ипотеки для детей-сирот, заявила замминистра образования и науки республики Алсу Асадуллина.
В Татарстане введут сертификаты на покупку жилья для детей-сирот
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«В целом существующий в республике механизм по обеспечению жильём детей-сирот позволяет эффективно выполнять эти обязательства, но очередность остаётся. Введена дополнительная мера жилищной поддержки детей-сирот — выплата на приобретение жилого помещения в собственность или для полного погашения ипотеки», — сказала Асадуллина.

По её словам, при соблюдении необходимых условий выплата перечисляется непосредственно продавцу жилого помещения.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае создадут центр поддержки многодетных и молодых семей.

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