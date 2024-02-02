В Татарстане введут сертификаты на покупку жилья для детей-сирот

В Татарстане введут жилищные сертификаты на покупку жилья или погашение ипотеки для детей-сирот, заявила замминистра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«В целом существующий в республике механизм по обеспечению жильём детей-сирот позволяет эффективно выполнять эти обязательства, но очередность остаётся. Введена дополнительная мера жилищной поддержки детей-сирот — выплата на приобретение жилого помещения в собственность или для полного погашения ипотеки», — сказала Асадуллина.

По её словам, при соблюдении необходимых условий выплата перечисляется непосредственно продавцу жилого помещения.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае создадут центр поддержки многодетных и молодых семей.