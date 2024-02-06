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В Тюменской области направили 681 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот

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В Тюменской области, по данным на начало 2024 года, на покупку жилья для детей-сирот предусмотрено 681 млн рублей, в том числе 25,2 млн федеральных средств.
В Тюменской области направили 681 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Главное управление строительства в регионе.

«На текущий момент на всю сумму федеральных средств с софинансированием из областного бюджета заключены и оплачены контракты участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Ялуторовске», — заявил замначальника ведомства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

По его словам, ввод дома запланирован на лето 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на участке 5,5 га появится городская застройка по реновации.

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