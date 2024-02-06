В Тюменской области направили 681 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Главное управление строительства в регионе.
«На текущий момент на всю сумму федеральных средств с софинансированием из областного бюджета заключены и оплачены контракты участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Ялуторовске», — заявил замначальника ведомства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.
По его словам, ввод дома запланирован на лето 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Тюмени на участке 5,5 га появится городская застройка по реновации.