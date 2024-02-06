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В Тюмени на участке 5,5 га появится городская застройка по реновации

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В Тюмени участок земли в радиусе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).
В Тюмени на участке 5,5 га появится городская застройка по реновации
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города, пишет сайт nashgorod.  

На участке под реновацию общей площадью 5,5 га снесут десять многоквартирных домов, один объект индивидуального жилищного строительства и более десяти гаражей.

На их месте возведут среднеэтажные и многоэтажные дома, школу, детский сад, спортивные центры, медицинские учреждения.

Срок реализации проекта — пять лет.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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