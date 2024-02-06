В Тюмени на участке 5,5 га появится городская застройка по реновации

В Тюмени участок земли в радиусе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города, пишет сайт nashgorod.

На участке под реновацию общей площадью 5,5 га снесут десять многоквартирных домов, один объект индивидуального жилищного строительства и более десяти гаражей.

На их месте возведут среднеэтажные и многоэтажные дома, школу, детский сад, спортивные центры, медицинские учреждения.

Срок реализации проекта — пять лет.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.