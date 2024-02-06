В Тюмени на участке 5,5 га появится городская застройка по реновации
- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города, пишет сайт nashgorod.
На участке под реновацию общей площадью 5,5 га снесут десять многоквартирных домов, один объект индивидуального жилищного строительства и более десяти гаражей.
На их месте возведут среднеэтажные и многоэтажные дома, школу, детский сад, спортивные центры, медицинские учреждения.
Срок реализации проекта — пять лет.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.