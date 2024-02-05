МВД помогло внуку Героя Советского Союза получить ВНЖ без выезда за границу

Герой проекта RT «Не один на один» 45-летний Андрей Подымахин получил вид на жительство в России после запроса в МВД. В апреле прошлого года в редакцию обратился его отец и рассказал, что у Андрея возникли проблемы с подачей заявления на ВНЖ из-за неправильно оформленной справки о несудимости. Получив образование в США, Подымахин решил вернуться жить в Россию — к родственникам. В процессе подготовки документов американская юридическая фирма апостилировала не оригинал справки, выданной ФБР, а её копию. Чтобы повторно получить правильно оформленную справку, Андрею нужно было выехать в США, но срок действия его визы подошёл к концу, а новую в текущей политической ситуации могли не выдать. Учитывая возникшие проблемы, в МВД приняли у мужчины заявление по имеющейся справке о несудимости.

© Фото из личного архива

Уроженец Эстонской ССР Андрей Подымахин, обратившийся в проект «Не один на один» за помощью в оформлении российского гражданства, получил вид на жительство (ВНЖ). Об этом RT рассказал его отец Сергей Подымахин.

«Андрею выдали вид на жительство. Благодарим RT и всех, кто нам помог. По поводу подачи документов на гражданство — планируем начать этот процесс в ближайшее время. Надеемся на получение российского паспорта в упрощённом порядке. Благодарим вас от всего сердца и всей души. Огромное спасибо за участие», — поблагодарил Сергей Матвеевич.

Андрей родился в семье Героя Советского Союза капитана 1-го ранга Матвея Прокопьевича Подымахина, командира звена 2-й бригады торпедных катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Во время Великой Отечественной войны Матвей Прокопьевич, будучи командиром торпедного катера, при штурме Новороссийска первым высадил десант и обеспечил прорыв катеров в порт, а в бою под Севастополем в 1944 году потопил десантную баржу врага.

Отец Андрея — тоже военный. Служил на Северном флоте на атомной подводной лодке и закончил службу в 1992 году в Таллине на полигоне связи Военно-морского флота РФ. После распада СССР семья оказалась за границей — в Эстонии.

Когда по достижении возраста Андрею должны были выдать паспорт, он получил отказ, так как его отец был советским военнослужащим. Не выдали Андрею и вид на жительство, хотя его мать родилась в этой стране. Из документов на руках у него был только паспорт иностранца, в котором отсутствует гражданство.

Отучившись в Эстонии в Международном университете Конкордия, Андрей выехал в США по учебной визе, чтобы там продолжить обучение. В 2018 году он получил гражданство США и через два года сделал российскую визу. Однако выехать в РФ не успел: началась пандемия коронавируса.

Ошиблись с апостилем

Родители Андрея переехали из Эстонии в Россию в 2021 году. В Санкт-Петербурге проживает мать Сергея Матвеевича. Сам Андрей смог въехать в Россию только в апреле 2022-го. По приезде он посетил миграционное управление, чтобы выяснить, какие нужны документы для приобретения российского гражданства, а затем вновь улетел в США, чтобы подготовить необходимые бумаги.

В США он получил в том числе справку о несудимости из ФБР, которая требуется при подаче документов на гражданство РФ, и вернулся в Россию. Но, когда мужчина пришёл в миграционное управление и предоставил пакет документов, выяснилось, что американская юридическая компания допустила ошибку — апостилировала не оригинал справки о несудимости, а её копию. Однако в соответствии с законом апостилированным должен быть оригинал.

Специалисты не смогли принять у Андрея заявление на ВНЖ. Вместе с тем, чтобы подготовить новый пакет документов, ему необходимо было вернуться в США, получить новую визу в Россию, так как срок действия его визы истекал, ещё раз сделать справку о несудимости в ФБР, апостилировать её, заверить все документы у нотариуса, повторно пройти медицинские обследования, записаться на подачу документов в миграционную службу и подать заявление.

При этом справка о несудимости имеет срок действия — три месяца. Андрей мог не успеть сделать все необходимые процедуры до момента, когда она стала бы недействительной. Как ранее объяснял RT Сергей Матвеевич, выполнить требования закона в текущей политической ситуации было просто невозможно. При этом оставаться жить в США Андрей не хотел и связывал своё будущее только с Россией. Тогда Сергей Матвеевич обратился в проект RT «Не один на один» и попросил помощи в оформлении российского гражданства.

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать содействие внуку Героя Советского Союза. В пресс-службе министерства пояснили, что у Андрея есть основания для упрощённого порядка получения гражданства, и пообещали помочь мужчине получить российский паспорт.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были направлены рекомендации о приёме заявления о выдаче ВНЖ Андрею Подымахину по имеющимся документам. С ним связались сотрудники миграционного управления, пригласили его на приём и разъяснили порядок оформления документов. После этого у него приняли заявление на ВНЖ и выдали документ в кратчайшие сроки.