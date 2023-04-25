После запроса RT в МВД помогают внуку Героя Советского Союза получить гражданство РФ

Гражданин США 44-летний Андрей Подымахин не смог подать заявление на оформление российского вида на жительство из-за ошибки американской юридической фирмы. Её сотрудники выдали Андрею апостилированную копию справки о несудимости, тогда как заверенным должен быть оригинал документа. Об этом мужчина узнал уже в России, когда обратился в миграционное управление. Чтобы заново начать процесс приобретения гражданства РФ, ему нужно было выехать в США, ещё раз заказать справку о несудимости, затем вернуться, повторно пройти медобследования и подать документы. При этом срок действия его российской визы подошёл к концу, а с получением новой в текущей политической обстановке могли возникнуть проблемы. После запроса RT в МВД сообщили, что примут у Подымахина заявление на ВНЖ по имеющейся справке о несудимости.

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Андрей Подымахин родился в Таллине Эстонской ССР в семье советского военного, капитана 2-го ранга Сергея Подымахина. Дед Андрея — Герой Советского Союза, командир звена 2-й бригады торпедных катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота капитан 1-го ранга Матвей Прокопьевич Подымахин. Во время Великой Отечественной войны он был командиром торпедного катера. При штурме Новороссийска первым высадил десант и обеспечил прорыв катеров в порт. 7 мая 1944 года в бою под Севастополем потопил десантную баржу врага. В этом городе в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С.Нахимова, которое он окончил в 1941 году, стоит его бюст.

«Я служил на Северном флоте на атомной подводной лодке, закончил службу в 1992 году в Таллине на полигоне связи Военно-морского флота РФ, — рассказывает RT Сергей Матвеевич. — Распад СССР стал для нашей семьи личной трагедией. В одночасье мы оказались за границей. Когда Андрей по достижении возраста должен был получить паспорт, в Эстонии ему отказали из-за того, что я был советским военнослужащим, а таких там считают оккупантами. Ему даже не выдали постоянный вид на жительство, хотя и он, и его мать родились в этой стране. Дали только паспорт иностранца, в котором отсутствует гражданство».

В Эстонии Андрей отучился три года в Международном университете Конкордии, а затем по учебной визе поехал продолжать обучение в США и там остался.

В 2018 году он получил американское гражданство и через два года сделал российскую визу. «Решение о возвращении в Россию нашей семьёй было принято давно, — рассказывает Сергей Матвеевич. — Полтора года назад мы с супругой переехали из Таллина в Санкт-Петербург, где проживает моя мать. Андрей приехать на успел, так как началась эпидемия коронавируса и границы были долго закрыты».

Непреднамеренная ошибка

В апреле 2022 года Андрей смог въехать в Россию. В миграционном управлении он выяснил, какие требуются документы для оформления вида на жительство (ВНЖ) и в дальнейшем — российского гражданства и уехал в США, чтобы подготовить документы. В частности, справку о несудимости из Федерального бюро расследований (ФБР). Когда все необходимые бумаги были готовы, он вернулся в Россию и вновь обратился в миграционное управление, чтобы подать документы на ВНЖ. Однако принять их сотрудники ведомства не смогли из-за неправильно оформленной справки о несудимости.

«Сыну отказали из-за того, что апостиль был прикреплён не к оригиналу справки из ФБР об отсутствии судимости, а к копии заверенной американским нотариусом. Это непреднамеренная ошибка, допущенная юридической фирмой, к которой сын обратился, чтобы ускорить получение апостиля и уложиться в существующие сроки действия этих документов по регламенту России. Все остальные документы у него в порядке и к ним претензий нет», — говорит Сергей Матвеевич.

По его словам, чтобы подготовить новый пакет документов, Андрею нужно вернуться в США, получить новую визу в Россию, так как срок текущей заканчивается через несколько дней. Затем ещё раз получить справку из ФБР об отсутствии судимости, сделать к ней апостиль, вернуться в Россию, заверить новые документы у нотариуса, повторно пройти медицинские обследования, записаться на подачу документов в миграционную службу и подать заявление.

«Всё это от начала и до конца нужно сделать в трёхмесячный срок, пока действует справка о несудимости, — объясняет Сергей Матвеевич. — Эти требования закона, который был составлен до начала специальной военной операции, выполнить невозможно. Мой сын оказался между небом и землёй: в США после начала СВО стали возникать сложности, потому что сын русский и представитель «вражеской» стороны, а здесь он американец и не может остаться жить с родителями на своей исторической Родине. Мир разделился. В такое время люди делают для себя выбор. Наш сын, как и вся наша семья, патриот России. В то время, когда некоторые уезжают из страны, Андрей хочет вернуться».

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать возможное содействие Подымахину в оформлении российского гражданства.

В ведомстве отметили, что у Андрея есть основания для упрощённого порядка получения гражданства после получения им ВНЖ.

«В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлены рекомендации о приёме у указанного мужчины заявления о выдаче вида на жительство по имеющемуся документу, подтверждающему отсутствие судимости», — сообщили в МВД.

По словам Сергея Матвеевича, с Андреем уже связались сотрудники миграционной службы и помогают получить гражданство РФ.