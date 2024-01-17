Защита прав соотечественников, поддержка вдов участников СВО, забота о педагогах: Путин утвердил ряд поручений

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств. Накануне глава государства указывал, что в Латвии и других прибалтийских республиках сейчас «русских людей выбрасывают просто за кордон». Наряду с этим президент поручил правительству РФ продумать меры поддержки женщин, которые не были в браке с погибшими бойцами СВО, но проживали совместно, либо имеют общих детей. Подробнее об этих и других поручениях по итогам заседания СПЧ, — в материале RT.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года.

Репатриация соотечественников

До 1 июля правительство, МИД и СПЧ России должны представить «предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств».

Накануне Владимир Путин отметил, что в Латвии и других прибалтийских республиках сейчас «русских людей выбрасывают просто за кордон».

«Понимаете, это же очень серьёзные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — говорил президент России.

Работа учителей

Два поручения главы государства касаются работы педагогов.

Так, правительство и СПЧ должны до 1 июля «представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учётом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий».

До этого же срока должны быть принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций.

Криминал

Владимир Путин рекомендовал Верховному суду и силовым ведомствам проанализировать положения законодательства Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотических средств и правоприменительную практику в связи с совершением преступлений в этой сфере, а также проанализировать практику применения искусственного интеллекта при расследовании преступлений.

При этом правительство РФ должно предоставить предложения по совершенствованию правоприменительной практики по преступлениям, совершённым без применения насилия.

«При необходимости представить предложения по её совершенствованию, в том числе в части, касающейся смягчения ответственности за совершение указанных преступлений, путём внесения изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство», — говорится в документе.

Кроме того, Следственный комитет РФ должен принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы.

СВО

До 1 июля правительство должно представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО и женщин, которые не успели заключить брак, но совместно проживали или вели общее хозяйство, либо имели общих детей с мужчинами, погибшими в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Такие меры поддержки будут охватывать вопросы материального обеспечения, оказания медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки.

«При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ», — указывается в документе.

Кроме того, кабмин должен до 1 февраля помочь АНО «Комитет семей воинов Отечества» в том, чтобы продолжилась работа «по предоставлению членам семей участников СВО бесплатной юридической помощи, духовно-психологической поддержки, а также в целях реализации иных культурных, патриотических и гуманитарных проектов».

Бездомные и дети мигрантов

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета РФ изучить опыт Тюменской области по оказанию медпомощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других субъектах РФ.

Наряду с этим кабмин, администрация президента РФ, омбудсмен по правам ребёнка и СПЧ должны представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.