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В России продлят концепцию по увековечению памяти жертв политических репрессий

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству продлить до 2029 года реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
В России продлят концепцию по увековечению памяти жертв политических репрессий
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сказано в списке поручений главы государства на сайте Кремля.

«Продлить до 2029 года срок реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий», — говорится в документе.

Путин на встрече с членами СПЧ в декабре заявил, что в России не должны повторяться политические репрессии советских лет.

По его словам, ущерб, которые они нанесли народу, трудно восполнить.

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