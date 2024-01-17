В России продлят концепцию по увековечению памяти жертв политических репрессий
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Об этом сказано в списке поручений главы государства на сайте Кремля.
«Продлить до 2029 года срок реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий», — говорится в документе.
Путин на встрече с членами СПЧ в декабре заявил, что в России не должны повторяться политические репрессии советских лет.
По его словам, ущерб, которые они нанесли народу, трудно восполнить.