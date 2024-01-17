В России продлят концепцию по увековечению памяти жертв политических репрессий

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству продлить до 2029 года реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Об этом сказано в списке поручений главы государства на сайте Кремля.

«Продлить до 2029 года срок реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий», — говорится в документе.

Путин на встрече с членами СПЧ в декабре заявил, что в России не должны повторяться политические репрессии советских лет.

По его словам, ущерб, которые они нанесли народу, трудно восполнить.