Путин: в России не должны повторяться политические репрессии советских лет
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«Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что всё это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства», — сказал глава государства.
«Отсутствие права как такового» в решении судеб людей неприемлемо, если власти хотят, чтобы у страны было будущее, подчеркнул он.
Путин отметил, что когда в России говорят о жертвах политических репрессий, то речь идёт о самых разных людях: это и противники советского строя, и его сторонники, оказавшиеся за решёткой в силу столкновений групп власти.