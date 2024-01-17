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Путин поручил представить предложения по защите учителей от травли в соцсетях

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Российский президент Владимир Путин поручил представить предложения по защите учителей от травли в соцсетях.
Путин поручил представить предложения по защите учителей от травли в соцсетях
  • globallookpress.com

Об этом говорится в перечне поручений Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Так, правительству совместно с СПЧ до 1 июля поручено представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников. При подготовке предложений необходимо в том числе учесть распространение и публичную оценку информации о педагогах в соцсетях и интернете.

В марте 2023 года вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внёс в Думу законопроект, предполагающий введение в закон принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника».

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