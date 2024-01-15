«Укреплять всю систему социальных гарантий»: Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших героев СВО

Владимир Путин высказался о важности поддержки семей погибших ветеранов СВО. В обращении к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов СВО «Вместе победим» президент назвал помощь семьям военнослужащих общим делом. Он призвал укреплять всю систему социальных гарантий и повышать эффективность медпомощи и реабилитационных программ. Наряду с этим Путин заявил о необходимости создания условий, в которых вернувшиеся с передовой бойцы смогут реализовать себя в бизнесе, в органах власти и местном самоуправлении.

Владимир Путин назвал общей задачей поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе СВО. Об этом президент сказал в рамках обращения к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов СВО «Вместе победим».

«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», — говорится в обращении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Президент также подчеркнул, что ключевым приоритетом является создание условий для того, чтобы вернувшиеся с передовой военные смогли в полной мере реализовать себя в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, а также в местном самоуправлении.

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«Особо отмечу значимость участия ветеранов в воспитании молодёжи, в продвижении востребованных волонтёрских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив», — добавил Путин.

Всероссийский форум «Вместе победим» проходит с 14 по 17 января в парке «Патриот». В нём принимают участие более 400 участников спецоперации из 89 регионов России. Как сообщили организаторы, цель форума — интеграция героев СВО в общественные и государственные проекты.

Путин встретился с родными погибших на СВО

В преддверии Рождества Путин провёл встречу с семьями военнослужащих, погибших в ходе СВО. Президент пригласил родственников военных в свою резиденцию в Ново-Огарёве.

Глава государства подчеркнул, что встреча должна стать «понятным сигналом» для всех представителей власти в России на всех уровнях.

«Ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. А жизнь сложна, многообразна — всегда встречаются случаи, они часто возникают, когда нужна поддержка со стороны. Надеюсь, что так и будет», — сказал Путин.

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Президент отметил, что в этот момент многие российские мужчины с оружием в руках отстаивают интересы Родины.

«Сейчас не буду говорить об очень тонких, тяжёлых, может быть, вещах в преддверии праздника, касающихся ваших семей. Но хочу вас ещё раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами», — заключил Путин.

«Делаем то, что считаем нужным»

Ранее президент заявил, что Россия не намерена отказываться от достижения целей, поставленных в рамках СВО. На прошедшем 19 декабря расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин подчеркнул, что коллективный Запад продолжает придерживаться стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине.

Наряду с этим Путин обратил внимание на преимущество российских военных на линии соприкосновения.

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«По сути, мы делаем то, что считаем нужным. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считаете целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», — пояснил президент.

Как отметил глава государства, все попытки нанести России стратегическое поражение «разбились о мужество и стойкость нашего солдата».