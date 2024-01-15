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Путин приветствовал участников и гостей форума ветеранов СВО «Вместе победим»

Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших ветеранов СВО

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Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».
Путин приветствовал участников и гостей форума ветеранов СВО «Вместе победим»
  • РИА Новости

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. 

С 14 по 17 января в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» фонд «Защитники Отечества» проводит второй форум ветеранов СВО «Вместе победим». В нём примут участие более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов России, а также представители власти и экспертного сообщества, социальные координаторы и руководители филиалов фонда.

«Приветствую вас в центральном военно-патриотическом парке «Патриот» на открытии форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», — заявил Путин.

Он отметил важность развития ветеранского движения и объединения мужественных, неравнодушных людей — настоящих патриотов во всех регионах России.

Президент назвал общей задачей поддержку семей погибших боевых товарищей, последовательное укрепление всей системы социальных гарантий для участников СВО.

Кроме того, он заявил о необходимости повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ.

По словам главы государства, ключевым приоритетом является создание условий для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах, в том числе в экономических отраслях, бизнесе, органах власти всех уровней и местном самоуправлении.

Путин особо отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодёжи, в продвижении востребованных волонтёрских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.

«Убеждён, что форум пройдёт плодотворно, будет содействовать решению важных задач — как для ветеранского братства, так и для всей страны», — заявил президент и пожелал участникам и гостям мероприятия всего самого доброго.

Ранее Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с днём образования службы.

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