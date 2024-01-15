Путин поздравил сотрудников СК с днём образования службы
Соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля.
В своей речи российский лидер назвал СК одним из важнейших и ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы.
При этом Путин также отметил, что сегодня профессионализм и самоотдача следователей и криминалистов как никогда востребованы в решении задач, направленных на соблюдение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии.
Ранее Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником.
Также президент России поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днём спасателя.