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Путин поздравил сотрудников СК с днём образования службы

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с днём образования службы.

Соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля.

В своей речи российский лидер назвал СК одним из важнейших и ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы.

При этом Путин также отметил, что сегодня профессионализм и самоотдача следователей и криминалистов как никогда востребованы в решении задач, направленных на соблюдение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. 

Ранее Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником.

Также президент России поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днём спасателя.

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