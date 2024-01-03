Герои — 2023: RT вспоминает подвиги российских военных в зоне СВО

2023 год запомнился многочисленными историями героизма, проявленного нашими солдатами на передовой. RT вспоминает самые яркие подвиги, совершённые российскими военными, участвующими в специальной военной операции на Украине.

Орден Мужества за спасение раненого

Десантник из Карелии Владимир Семёнов с позывным Чечен получил орден Мужества за то, что вытащил с поля боя раненого сослуживца в августе 2023 года. По пути сам боец был ранен вражеским дроном. К счастью, в итоге оба солдата выжили, а видео спасения разлетелось в соцсетях.

© фото из личного архива

Подвиг Владимира запечатлела камера, прикреплённая к его бронежилету. А сослуживцы мужчины позднее опубликовали ролик в соцсетях с заголовком «Десантники своих не бросают!».

В том бою, где Владимир проявил героизм, ранило замкомандира взвода. Мужчина услышал, как тот зовёт на помощь в 20 м от него. Под пулемётными очередями ему удалось подползти к раненому и затащить его в укрытие. На записи, опубликованной в сети, два бойца лежат в окопе и рассуждают, как им лучше поступить.

«Он сказал мне, что до ночи не протянет: у него было ранение в шею, осколком кусок мяса вырвало, — вспоминал Владимир. — Я понимал, что если его сейчас не вытащить, то он умрёт, скорее всего. Поймал момент — выскочил из окопа, побежал до наших разведчиков за носилками».

Бежать было крайне опасно: лесополоса, через которую лежал путь до наших позиций, была почти полностью выкошена осколками и снарядами. Когда Чечен возвращался к раненому с носилками, вражеский беспилотник заметил его и скинул гранату, мужчина получил ранение.

«Я упал в ближайший окоп. Тут уже наши разведчики, у которых носилки взял, подползли. Я им сказал, что сам выйду, а они вытащили замкомвзвода», — рассказывал Владимир.

Орден Мужества, вручённый Семёнову в сентябре за спасение сослуживца, — уже не первая награда бойца. В июне ему вручали медаль «За отвагу».

Десять дней в поле без еды и воды

Военный Алексей с позывным Бабка прославился на всю страну, когда выжил после десяти дней в поле без еды и воды. Боец получил ранение при выполнении боевого задания, и оказался в окопе, полном вражеских трупов. Первые пять дней мужчина был не один — с ним находился украинский солдат, тоже раненый. Он помог Алексею перевязать раны, но сам до эвакуации не дожил.

© фото из личного архива

Бойца Бабку пытались эвакуировать четыре раза, однако местность, через которую предстояло вытаскивать раненого солдата, полностью просматривалась и простреливалась вражеской артиллерией. В итоге спасение затянулось на несколько дней.

Всё время, что раненый Бабка провёл один в серой зоне, у него не было ни еды, ни воды. Мужчина лепил снежки и ел их, чтобы не умереть от жажды.

После трёх неудачных попыток эвакуации солдату всё же удалось выбраться из ловушки: до своих боец полз на руках, так как у него были осколочные ранения спины и поясницы и обморожения обеих ног.

Фото спасённого Бабки облетели соцсети и СМИ — сослуживцы мужчины рассказывали RT, что считают его волю к жизни и силу духа «настоящим примером героизма для всех мужчин и подрастающего поколения».

Сейчас Алексей находится в военном госпитале, врачи сумели сохранить ему ноги, солдат идёт на поправку.

Подорвал себя гранатой, попав в окружение врага

Многодетный отец из Башкирии Артур Гиляжев ушёл на СВО добровольцем в сентябре 2022 года. В октябре 2023-го младший сержант с позывным Голландец оказался в окружении противника и подорвал себя гранатой в окопе, уничтожив также одного вражеского солдата.

Героический поступок Гиляжева попал на камеру противника, ролик разошёлся по соцсетям и СМИ. В интернете эту запись увидели и родители Артура, ещё не зная, что на видео — последние минуты жизни их сына. Гиляжев был награждён орденом Мужества посмертно.

© фото из личного архива

Мать Артура, Альфия Гиляжева, рассказывала RT, что сын перестал выходить на связь 7 октября. Через неделю женщине попалось видео, где российский военный подрывает себя в окопе и убивает при этом украинского военного.

«Помню, что голос, который слышно в ролике, мне показался очень знакомым. Но тогда я даже подумать не могла, что это наш с Вазиром сын», — говорила мать погибшего воина.

21 октября родственникам Артура Гиляжева сообщили, что он погиб при исполнении воинского долга. Артура с почестями похоронили на малой родине, а за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в бою, его наградили орденом Мужества посмертно.

Похоронную выплату, полученную после гибели сына, Альфия Гиляжева и её муж перечислили в помощь участникам СВО. Сами супруги продолжают помогать бойцам на передовой в качестве волонтёров.

«И один в поле воин»

В марте мобилизованный Александр Мальцев в одиночку захватил траншею противника, уничтожил троих солдат ВСУ и двоих взял в плен. Всё это происходило во время боёв на направлении Сватово — Кременная в зоне СВО. Подвиг Мальцева попал на видео, однако ролик разошёлся по сети только спустя три дня после его гибели.

© фото из личного архива

«И один в поле воин, если он по-русски скроен» — такой подписью сопровождается видео, снятое с коптера в зоне боевых действий 10 марта. В соцсети видео попало спустя шесть дней, но Александр погиб в бою за три дня до этого.

Бывшая жена погибшего воина рассказывала RT, что Александр отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации, под которую подпал в сентябре прошлого года.

«Саша ещё в самом начале спецоперации сказал: «Если позовут, пойду защищать Родину». Он служил в погранвойсках, поэтому в рамках частичной мобилизации его призвали в первую очередь, ведь он был в горячих точках, всё это прошёл.

После героической гибели Александра Мальцева командование передало в ГУК Минобороны документы о представлении погибшего воина к званию Героя России посмертно.